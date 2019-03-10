不滿男友遭遺棄！女雇4黑手黨員殺人「變態報復」　屍灌進水泥牆6年

▲64歲婦女將前男友雇用殺手殺害前男友，用水泥封存屍體6年。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

64歲凶殘婦女被爆出雇用4名西西里黑手黨（mafia）黨員殺害前男友，還將他屍體強灌水泥，封存在一棟別墅內數年，直到警方今年1月發現，整起事件才曝了光。該名婦女得知警方已開始展開調查，便試圖搭機逃離，最後還是被逮捕歸案。

受害男子阿斯提（Lamaj Astrid）是阿爾巴尼亞族人，於2013年失蹤，經過卡塔尼塞塔省反黑手黨檢察官在西西里島進行調查，6年後發現他的屍體被水泥封存在Senago一棟別墅內的牆柱內，當時別墅內正進行整修翻新，才發現阿提斯。

據了解，該名婦女所雇用的4名殺手，背景大有來頭，與當地的黑手黨脫不了關係，殺人手段也相當殘忍，最後他們被控謀殺和藏匿屍體罪，而主謀婦女原先想搭機落跑，幸好警方立即將她逮捕到案。

女嫌向警方供稱，因為前男友的背棄，又加上偷走她的珠寶，一氣之下才會雇用殺手幫忙報復，將他殺害再灌上水泥，湮滅證據。不過，一名警察指揮官告訴共和報，該名婦女其實在黑手黨組織中擔任重要聯繫角色。

巴勒莫大學當代歷史教授盧波（Salvatore Lupo）表示，西西里黑手黨組織最常用的殺人手法就是灌水泥。他還說，「因為如果找不到屍體，警方的調查速度就會減慢」。但有時黑手黨卻故意在屍體上留下訊息，像是如果受害者向警方告密，之後被殺害時口中就會塞一顆石頭；若是貪心或偷竊的受害者，殺手就會將鈔票放在他們的生殖器上，非常污辱，也變態至極。

