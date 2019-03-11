影／「波音737MAX」5個月內墜機2次　台灣是否禁飛？民航局回應了

記者賴文萱／台北報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8 客機10日發生墜機事故，機上157人全數罹難。這是波音737 MAX客機在2018年10月底印尼獅航空難後，不到5個月內的第二起事故，大陸民航總局11日宣布要求國內航空公司立即停用波音737 MAX系列。對此，交通部民航局表示，目前國籍航空並未引進波音737 MAX客機，若後續有意引進此款機型，民航局將密切注意。

▲衣索比亞航空發生空難，機上157人全數罹難。（圖／路透社）

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波音737 MAX系列是737家族的第四代成員，設計原意是為了取代舊有機款，主要變化是使用了更大和更有效的CFM International LEAP-1B引擎。衣索比亞航空這次失事的飛機註冊號為ET-AVJ，於2018年11月15日交付，機齡僅有0.4年。

▲▼衣索比亞航空一架波音737 MAX發生空難事故。（圖／路透社）

這次事故是繼去年10月底印尼獅航空難後，波音737 MAX客機不到5個月內的第二起事故。另外，去年遠東航空曾宣布，將自今年第四季起陸續引進波音737 MAX 8來執行兩岸及國際航線。對此，民航局標準組組長林俊良表示，目前在國籍航空中，尚未有航空公司引進波音737 MAX客機，至於外籍航空是否停飛？一般國際作法是哪國的飛機就由哪國管制。

林俊良說，在去年印尼獅航空難後，FAA（美國民航局）針對該機型已發布緊急適航指令，修訂737 MAX 機型的飛航作業操作手冊，民航局會密切關注這次空難後是否有發布進一步訊息。未來若有國籍航空想要引進，民航局也將密切注意最新適航指令規範。

▲大陸民航總局下令，要求國內航空公司暫時停飛波音737 MAX機型。（圖／翻攝自中國民航網）

根據波音官網資料顯示，截至今年1月，波音737 MAX系列客機共交付350架，訂單數達5077架，大陸多家航空公司也同樣有訂購，其中廈門航空接收9架、山東航空接收6架、深圳航空接收5架、海南航空接收7架、南方航空公司接收16架、中國航空接收14架、東航航空公司接收13架。

大陸民航總局今天下令，在波音737 MAX未排除安全風險前，國內航空公司暫停該款機型執行飛航。中國國航、東方航空、南方航空等航空公司目前已改為波音738替代。