到澳洲打工旅遊！人販農主「鎖24歲女」豬棚性侵48hrs：抓你到雪梨賣淫

▲女子本以為到澳洲打工賺錢，沒想到竟是惡夢的開端。(圖／達志示意圖)



記者鄒鎮宇／綜合報導

澳洲一名54歲的農民布里斯托（Gene Charles Bristow）在網路上刊登徵人廣告，接洽一名24歲比利時女子到澳洲打工旅遊，沒想到一接機後竟持槍強押對方，並鎖到豬舍性侵，還打算之後賣到雪梨賣淫。

綜合外媒報導，現年26歲的比利時女子2年前透過網路，應徵布里斯托的在澳洲的農場工作，沒想到她下機到達農場後，竟被持槍威脅，關在荒涼沒人的豬舍之中，被迫接受了2天慘無人道的待遇。

「我以為我會死在澳洲…」該名女子回憶說，她被布里斯托用鐵鍊鎖住，「他拿走了我所有的東西，不僅僅是衣物及隨身物品，甚至是思想、家人及朋友，我對此感到無能為力」。在被凌虐了48小時候，女子才趁深夜敲斷鐵鍊逃跑求助，讓案情曝光。

▲女子差點被人販賣到雪梨賣淫。（示意圖／CFP）



女子在法庭上供稱，布里斯托說他是賣淫走私的人口販子之一，會將來打工的女性迷昏、餵毒後送去雪梨賣淫；他甚至不斷對女子洗腦說，「別相信任何人，甚至是警察」，讓被害人情緒崩潰，「當我在那個棚子裡時，我覺得自己就像畜牲或奴隸」。

該案近日在南澳區域的法院上進行聆訊，布里斯托及被害女子的親屬皆出庭。而布里斯托最重將面臨終身監禁的刑期，法院也將在28日宣判該案的判決。