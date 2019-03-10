消防署長陳文龍視察廳舍整建等工程　肯定消防救災救護工作

▲消防署長陳文龍（右2）視察東部消防廳舍整建等工程。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

鑑於近年來面臨多元化災害威脅，台東縣且因地勢狹長，一旦民眾發生危難急需送醫，常需花費30分鐘以上的路程時間，消防署署長陳文龍特來台東縣消防局等地瞭解花東二期廳舍整建、充實消防車輛及前瞻耐震強工程進行狀況。

陳文龍抵達臺東縣消防局，先聽取消防局長管建興有關花東地區永續發展基金第二期廳舍整建、充實消防車輛及前瞻計畫耐震強工程執行情形簡報後，並排定視察花東發展基金及各項計畫所補助整建的消防據點、購置各式救災車輛裝備器材執行情形。

管建興指出，視察期間署長相當肯定消防局在救災救護上所做的努力，尤其在地勢狹長的台東，緊急救護救回的存活率是逐年增加，也將全縣到院前心肺功能停止（OHCA）病人的急救成功率，從8年前的5.07%大幅躍升至去年27.0%，顯現出除了中央補助的廳舍、車輛裝備「硬實力」外，臺東亦有非常強韌的「救災救護」軟實力。

管建興強調，未來期勉各位消防、義消弟兄及婦宣姊妹持續在工作崗位上努力精進，地方和中央共同打拼做為臺東鄉親生命財產安全最堅強的後盾，共同守護民眾居家安全，營造一個安全無虞的「安居」環境。