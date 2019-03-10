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影／醫手動供氣救不回…委內瑞拉大停電16死　馬杜洛批：美支持的反叛份子幹的

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記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉從7日開始出現全國性大停電，受影響的人民與許多瓜伊多（Juan Guaido）的支持者紛紛到首都卡拉卡斯（Caracas）高喊「殺人兇手」，但遭到警方以胡椒水壓制。眼見國內情勢更加複雜，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）譴責停電是「美國支持的反叛份子」造成的破壞；自行宣布成為臨時總統的瓜伊多則要人民團結起來，前往首都參加抗議。

綜合外媒報導，此次停電造成卡拉卡斯大學醫院（University Hospital of Caracas）的呼吸儀器一度停止運作，25歲的女病人阿瑞（Marielsi Aray）因此死亡，其他地區也陸續傳出傷亡情況。阿瑞的叔叔盧戈（Jose Lugo）說，「醫生試著用手動供氣來幫助她，他們已經盡全力了，但沒有電，還能做什麼？」

▲▼多數委國軍人因馬杜洛命令和民眾引發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉軍人因馬杜洛命令和民眾引發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼醫手動供氣救不回…委內瑞拉大停電16死　馬杜洛批：美支持的反叛份子幹的。（圖／達志影像／美聯社）

非政府組織Codevida 10日指出，委內瑞拉大規模停電導致重度腎臟病患者無法接受血液透析（洗腎），造成15名患者喪生。民眾們因此走上街頭，在首都卡拉卡斯與警察爆發衝突推擠，高喊「殺人兇手」。

委內瑞拉主要供電來源、水力發電重鎮古里（Guri）發電廠於7日停擺，造成全國性大停電。由於時間點敏感，馬杜洛在9日指責是「美國支持和協助的反叛份子」攻擊發電廠才造成停電，更說「許多破壞份子已經滲透進委內瑞拉的電氣系統」。他說，「我們將會用手上的證據追究他們的責任，我們也會提出新的方法來防止駭客侵入電氣系統。」

「他是個小丑，是美國的魁儡」，馬杜洛批評瓜伊多和支持他的民眾在國內造成混亂，「他們邀請武裝部隊進行軍事政變，而他們得到的答案很明確，那就是他們失敗了！」馬杜洛同時也感謝軍隊的忠誠和支持。

▲▼委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓜伊多要委內瑞拉人民站起來，到首都卡拉卡斯加入抗議。（圖／達志影像／美聯社）

瓜伊多則把停電原因指向「多年以來缺乏投資的結果」。他宣布將會進行全國性的演說，召集各地支持他的民眾來到首都參加抗議，「所有委內瑞拉的人民，我們要團結起來，一起到卡拉卡斯去。」

▼支持瓜伊多的民眾越來越多。（圖／路透）

▲▼委國反對派領袖瓜伊多返國，支持者熱情迎接。（圖／路透）

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關鍵字：委內瑞拉,Venezuela,馬杜洛,瓜伊多,Juan Guaido,Nicolás Maduro

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