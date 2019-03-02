委國瓜伊多「南美巡迴找盟友」：已有600軍人背棄馬杜洛政府

▲瓜伊多與巴拉圭總統貝尼特斯。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）正在南美洲各國進行訪問，尋求盟友對於委國政府換人的支持，他1日與巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）談話時表示，已經有600位委內瑞拉軍人放棄支持馬杜洛（Nicolas Maduro）政府。

瓜伊多日前自行宣稱為臨時總統後，獲得許多美國以及歐洲、南美洲多個國家的支持，許多國家也對委國發出外交或是經濟制裁，試圖對馬杜洛政府施壓。不過，路透社分析，馬杜洛目前仍控制大部分國家機構以及武裝部隊，其他國家也不太可能動用武力干預。



瓜伊多日前被委國最高法院下令不得離開國家，但為尋求南美洲盟友的支持，他還是在上週違背規定離開，並在哥倫比亞加入援助車隊，也在當地與美國副總統潘斯（Mike Pence）見面。他過去一周內拜訪巴西等多個國家，接下來即將前往厄瓜多和阿根廷。

這樣的動亂也影響到委內瑞拉國內，軍方官員在上周阻止反對派支持的勢力經由巴西和哥倫比亞邊界送食物到委內瑞拉，導致兩輛卡車起火，共造成5人死亡。

美國就對委內瑞拉做出制裁，財政部長梅努欽日前發布聲明表示，「我們將對馬杜洛的安全部隊成員做出制裁，以回應他們造成的應受譴責暴力行為、悲劇死亡以及燒毀受飢餓疾病所苦的委內瑞拉人所需的食物及藥品」、「美國將會繼續針對那些延長『人為人道危機』受難者苦痛的馬杜洛支持者」。