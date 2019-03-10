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委內瑞拉大停電「護士整夜打氣救嬰」　瓜伊多：走上街頭吧！

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▲▼ 委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 委內瑞拉臨時總統瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉正在經歷該國史上最嚴重的大停電，全國幾乎陷入一片漆黑，反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）9日仍然呼籲支持者動員起來反對馬杜洛（Nicolás Maduro）政府。他在推特上發布的一段影片中表示，「委內瑞拉，讓我們走上街頭吧！」

委內瑞拉政治和經濟陷入困頓，由於停電，各行各業無法運作，馬杜洛政府只好下令全國停班停課，有一間醫院的護士整夜手動打氣，就是為了維持一名早產兒的呼吸。馬杜洛將此次停電怪罪到美國頭上，還說這顯然是美國企圖挑起的「電力之戰」。

▼ 委內瑞拉停電，全國幾乎陷入漆黑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼ 委內瑞拉停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 委內瑞拉停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 委內瑞拉停電。（圖／達志影像／美聯社）

瓜伊多表示，該國23個州當中的22個州都陷入黑暗。據美國全國公共電台（NPR）報導，這次停電似乎源於委內瑞拉一處主要水力發電廠癱瘓，該電廠多年來資金不足。至9日上午，首都卡拉卡斯（Caracas）的電力開始恢復，但委內瑞拉大部分地區仍然沒有電力。

NPR的記者指出，雖然停電，但許多民眾依舊上街示威，由於地鐵系統停止服務，路上還有大批國民警衛隊和軍隊士兵部署，因此示威者到達現場實屬不易。據《紐約時報》報導，官員估計，還需要幾天的時間，國家電網才會完全恢復。

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關鍵字：委內瑞拉,瓜伊多,馬杜洛,停電

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