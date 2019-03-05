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瓜伊多打破禁令返抵委國！支持者聚集廣場迎接...馬杜洛政府陷兩難

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▲▼委國反對派領袖瓜伊多返國，支持者熱情迎接。（圖／路透）

▲委國反對派領袖瓜伊多返國。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）結束南美洲訪問後於4日返國，不過先前委國最高法院早已下令他不得離開國家，瓜伊多此次返國，將讓委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）陷入兩難，若是逮捕瓜伊多，就會激起反對派抗議，若是放過他，也會失信於政府支持者。

▲▼委國反對派領袖瓜伊多返國，支持者熱情迎接。（圖／路透）

▲委國反對派領袖瓜伊多返國，支持者熱情迎接。（圖／路透）

瓜伊多上月23日不顧禁令，出發至南美各國，並在哥倫比亞加入援助車隊，也在當地與美國副總統潘斯（Mike Pence）見面，接著拜訪巴西、厄瓜多、阿根廷等多個國家。如今他不顧遭逮捕的危險回到委內瑞拉，重新振奮了反對派，瓜伊多抵達機場後先與美國駐委內瑞拉事務負責人史托瑞（James Story）會面，並參與拉斯美塞德斯（Las Mercedes）區廣場舉辦的示威活動。

今年2月馬杜洛關閉委國與哥倫比亞、巴西的邊界，並禁止從加勒比出發的船隻抵達委內瑞拉，加上馬杜洛政府用武力阻止人道救援物資進入該國，甚至造成上百人傷亡，因此各國譴責聲浪越來越大，委內瑞拉的政治和社會危機一直在升級。

▲▼委國反對派領袖瓜伊多返國，支持者熱情迎接。（圖／路透）

▲支持者聚集廣場歡迎瓜伊多。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在4日發表聲明，大讚瓜伊多的外交成果豐碩，並指出，國際社會必須團結起來，結束馬杜洛殘酷政權，以及恢復委內瑞拉的民主和平。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也表示，「美國將會繼續針對那些延長『人為人道危機』受難者苦痛的馬杜洛支持者。」

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關鍵字：委內瑞拉,政變,瓜伊多,瓜伊多,北美要聞

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