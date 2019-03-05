準備入伍！他爬文「要帶數獨、小說」打發時間　過來人：這樣東西最必備

▲當兵是人生一個重要的階段。（示意圖／記者翁聖勳攝）

網搜小組／綜合報導

當兵是很多台灣男人深刻回憶，許多男生在入伍前，都會詢問身邊當過兵的人、或上網爬文要注意什麼。一名男網友就在PTT貼文表示，說很多人建議，除了考試題目之外，最好帶個小說或數獨打發時間，但因為他沒有這些習慣，忍不住發問「還有建議可以帶什麼進去看嗎？」話題意外吸引鄉民熱論。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦「新訓要帶什麼進去看？」文中表示，他下下周就要進去新訓了，爬文看其他人都建議「除了考試題目」，要帶個小說進去看，不然就是數獨打發時間，「但平常都沒有以上這兩個習慣，還有建議可以帶什麼進去看嗎？」

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看到貼文後，許多直呼，根本不可能有機會看書「有時間偷睡就要偷笑了」、「你不會有時間看的」、「你有時間大便就要偷笑」、「睡飽比較實際，沒那個美國時間讓你看」、「新訓什麼娛樂都用不到」、「新訓有空看？替代役哦！」

其他網友則紛紛留言建議，藥品才是最重要的「感冒藥、止痛藥才要記得帶啦！生病的時候數獨救不了你」、「止瀉藥跟感冒錠都滿有機會用到的，新訓的感冒傳染力很可怕」、「口罩多帶，盥洗用具、藥品一定要帶，就醬，其他東西都是多餘」、「剛結訓要帶小說，不帶會後悔」。

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