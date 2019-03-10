暖飼主開電暖爐「怕毛小孩冷」反釀災　火勢竄出3愛犬燒死後陽台

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區基金一路「龍邸中國」社區，10日清晨6時32分傳出火警。基隆市消防局獲報後，立即派遣人車趕抵現場，眼見三間房屋後陽台連燒，竄出火舌及大量濃煙，消防隊員趕緊拉出水線滅火，火勢很快就被撲滅，所幸無人傷亡，屋主飼養在陽台3隻愛犬，因來不及逃離葬身火窟。詳細起火原因仍待進一步調查。

▲ 天冷開電暖爐疑不慎釀災，屋主3隻愛犬燒死在後陽台。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局10日清晨6時32分獲報，安樂區基金一路112巷110弄「龍邸中國」社區發生火警，消防局派遣14輛救災車輛及37名隊員前往搶救，並立即疏散15名住戶，火勢約在7時40分撲滅。消防人員進入火場搜尋，並沒有發現人員受困，詢問得知當時屋主外出運動，逃過一劫。

基隆市消防局表示，該社區B棟一樓住戶後方陽台起火燃燒，由於住家連三戶都是同一個屋主，僅一戶為屋主住家外，其餘都是當成倉庫，堆積物品過多，火勢向兩旁蔓延，但未向上延燒。

消防隊員進到屋內後，發現後陽台堆積許多雜物，一旁還有使用電暖器的情形，不排除是電暖器使用不慎引發火警，燃燒面積約20平方公尺，財物損失約10萬元。至於起火原因仍待火調人員進一步調查。。

據了解，屋主平日很照顧3隻愛犬，擔心牠們飼養在後陽台會冷，才開電暖器給牠們保暖，沒想到卻發生憾事。