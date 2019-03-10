四川梓潼促兩岸產業共榮　台商首推「農文旅」合作

▲兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣登場，下午舉辦兩岸經貿合作懇談會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／四川綿陽報導

第四屆「海峽兩岸文昌文化交流活動」昨（9）日在四川省綿陽市梓潼縣登場，下午舉辦兩岸經貿交流合作懇談會，針對川台產業共榮發展，現場台商提出可以結合當地「文昌文化」優勢和農業資源，發展農、文、旅產業合作。

梓潼自秦昭襄王置縣以來，已有2300多年歷史，其七曲山大廟被稱為「文昌祖庭」，還是大陸早年研究核武器的重鎮，「兩彈城」（氫彈、原子彈）是中國工程物理研究院舊址。目前，正積極發展「文旅興縣」工程，挾內部經濟開發去、食品加工、農業畜牧業等資源，打造成綿陽的後花園。

▲海內外嘉賓參與3月9日（農曆二月初三）上午的文昌祭祀大典。（圖／四川省台辦提供）

成都華燦工場是提供兩岸青年創業的孵化器，總經理李偉國表示，中華文化「剪不斷、理還亂」，若藉由文昌文化宣傳梓潼，將能使華人來川旅遊不只到峨眉山、樂山大佛，看熊貓，還能來祭拜文昌帝君。

成都濃園國際藝術村總經理謝柏園在大陸發展20年，他坦言過去對梓潼縣不了解，來過來知道是中國「兩彈」搖籃，且在舊研究所、科研人員宿舍等紅磚建築改造上別出心裁，未來可促成兩岸的文創商品對接。

▲兩岸文昌文化交流活動包括文化體驗。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，懇談會上，梓潼縣人民政府分別與四川優格農業發展有限公司、成都濃園文化藝術傳播有限公司、台北市文教協會、台灣快特電子有限公司、中防國際集團投資管理有限公司、綿陽川福源建渣清運有限公司、四川省長江集團有限公司、四川科源集團、四川燃氣集團有限公司等9家企業簽訂了項目投資合作協議。

除經貿懇談會外，9日上午的文昌祭祀大典結束後，系列活動移師到四川文化藝術學院梓潼校區等地展開，包括《印象·梓潼》千人情景表演，以及在校園內舉辦「書墨香梓潼，畫筆頌文昌」書畫展、非物質文化遺產展示，以及梓潼年畫、何氏面塑、糖畫等文化體驗，和海峽兩岸文昌文化論壇、第二屆「文昌盃」華語詩歌大賽頒獎晚會。

▼兩岸文昌文化交流活動在四川省綿陽市梓潼縣舉行。（圖／四川省台辦提供）