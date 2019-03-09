兩岸文昌文化交流四川登場　3萬人齊聚梓潼祭典尋根

▲第四屆「海峽兩岸文昌文化交流活動」3月9日上午在四川綿陽市梓潼縣開幕。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／四川綿陽報導

第四屆「海峽兩岸文昌文化交流活動」今天上午在四川綿陽市梓潼縣開幕，海內外3萬人齊聚七曲山大廟共祭文昌帝君誕辰。綿陽市長元方表示，「北朝孔聖，南拜文昌」是中華文化重要組成部分，也是兩岸人民的紐帶；台灣經濟研究院董事邱毅認為，兩岸不只要進行經貿交流，也要增加文化交流、政治對話。

每逢重要考試，華人學子多會向文昌帝君祈求考運昌隆，為進一步促進兩岸文化交流，四川省今年第四屆舉辦「海峽兩岸文昌文化交流活動」，也是開年首個大規模的川台交流盛會，以「盛世文昌 福澤中華」為主題，融紀念、文化、旅遊、學術、經貿等活動於一體。

▼文昌大典過程朗讀祭文、獻三獻禮、進香。（圖／記者陳政錄攝）

3月9日上午，來自海峽兩岸及美國、泰國、菲律賓等地的嘉賓、政商界代表約400人齊聚梓潼七曲山文昌大廟，和3萬多名遊客一同見證放禮炮、三通聖鼓儀式後，廟門緩緩打開。接著沿襲禮俗，來賓身披綬帶，走過「三獻禮」，伴以「六佾舞」，並由41名學子代表誦讀《文昌陰騭文》節選、上香，嘉賓朗讀《己亥年文昌祭祀大典祝文》，青年歌唱家李暉演唱《頌文昌》後，完成祭祀大典。

大典結束後，兩岸文昌交流活動在下午繼續舉辦「書墨香梓潼·畫筆頌文昌」書畫作品展覽、「文昌民間信仰的價值影響力」兩岸文昌文化論壇、海峽兩岸經貿交流活動投資懇談會、《印象梓潼》千人情景表演、第二屆「文昌杯」華語詩歌大賽頒獎晚會、梓潼縣國家級非物質文化遺產展示展演以及文創作品展等系列活動。

▼3月9日上午七曲山大廟舉行文昌祭祀大典。（圖／四川省台辦提供）

值得注意的是，今天結束後，四川方面代表還將在3月28日至4月3日，受邀到台灣高雄交流，擴大舉辦兩岸文昌文化巡遊系列活動。

邱毅在致詞時指出，本次來到梓潼參加兩岸文昌文化交流，主要有四個重要意義，首先是體現「兩岸一家親」，再來是「文化尋根」，以及共尋在文化交流下，兩岸的發展前景。最後，他表示有鑑於大陸中央重視三農工作，未來可以藉此利基，善用梓潼文化資源打造兩岸共贏的農、文、旅產業。

在今天上午出席「海峽兩岸文昌文化交流活動」開幕式的兩岸代表，包括陸方四川省人民政府副秘書長劉全勝，四川省台辦主任羅治平，綿陽市長元方、國台辦交流局副局長董碧幽；台灣方面則有台灣經濟研究院董事邱毅、台北市議員秦慧珠，高雄市議員李雅靜，桃園市議員陳萬得。

▼海內外嘉賓、遊客參加大典。（圖／四川省台辦提供）

