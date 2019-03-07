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吸台青西進創業　四川推12萬元內「來回機票補貼」

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▲台青創業新基地！成都人才公寓「第一年免費」20坪超好住。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲成都海峽兩岸創業聯盟理事長郭弘揚。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

四川去年推出「川台70條」措施，以海峽兩岸經貿合作及促進川台人才交流為主軸。近日，成都海峽兩岸創業聯盟首推「來回機票補貼」，上限25000元人民幣（約12萬元新台幣，下同）。理事長郭宏揚表示，台青創客凡於6月30日前辦妥成都4家青創園區的工商營業執照，均可在8月底前申領。

微信公眾號《川越海峽》指出，位於四川成都的4家青創園區，均與海峽兩岸（成都·台北）離岸創新創業基地有合作關係，包括郫都區的亞台青海峽青年創業園、高新區的成都星點海峽兩岸新經濟創業園，以及正在籌建中的青白江區的亞聚海峽青創業園和新津農業文創離岸基地。

▲台青創業新基地！成都人才公寓「第一年免費」20坪超好住。（圖／四川在線）

▲位於成都高新區的星點海峽兩岸新經濟創業園。（圖／四川在線）

成都海峽兩岸創業聯盟理事長郭弘揚表示，台青若選擇來這些園區創業，不僅能得到較大政策支持與服務保障，也能減少創業盲目性和不確定性；「我們希望透過此方式，歡迎更多台青台商瞭解大陸西部發展及成都創新創業的龐大商機，不錯失這裡發展良機」。

成都海峽兩岸創業聯盟官網上提到，申領機票補貼須備妥園區入駐證明、營業執照影印本及川台來回電子機票收據等。其中，欲申請機票補貼單位，一家企業限一個名額，此外，川台往返電子機票收據限公司負責人本人的電子機票收據（金額實報實銷，上限2500元人民幣）；電子機票收據時間需是營業執照上的日期前後1個月內。

四川十多個省直部門解惑「川台70條」。

▲川台70條以海峽兩岸經貿合作及促進川台人才交流為主軸。（圖／四川在線）

2019成都海峽創業園「飛」創不可專案是由成都海峽兩岸創業聯盟主辦，成都市台辦、成都高新區管委會與亞台青創業孵化器經營管理有限公司等聯合發起。台青創客凡於6月30日前辦理好成都4家青創園區的工商營業執照，均可在8月31日前一次性申領往返機票補貼金（金額實報實銷，上限2500元人民幣），補助經費由聯盟的部分資深會員籌設的「成都天府三三會發展基金」出資。
 

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關鍵字：惠台31,川台70,亞台青,機票補貼,四川,成都

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