兩會聚焦實踐兩岸「四通」　人大代表：福建最近！先通

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，福建省代表團全體會議。（圖／記者陳政錄攝）

記者丘秝榕、曾俊豪／台北－北京綜合報導

兩岸「四通」該如何實踐備受關注，因此成為人大代表間的熱議話題；在兩會均建議以地理最近的「福建先通」。其中，全國人大代表、福建師範大學經濟學院院長黃茂興8日指出，「作為大陸距離台灣最近的省份，福建將在兩岸『四通』中繼續發揮獨特的先行作用」。

大陸國家主席、中共中央總書記習近平，2019年1月於《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上指出，「兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」。使兩岸「四通」躍上媒體版面。

▲福建晉江龍湖水庫。（圖／翻攝中新網）

《中新社》報導指出，在第十三屆全國人大二次會議中，福建省代表團包括廈門市、莆田市、平潭綜合實驗區三地主官，均於開放日熱烈討論「四通」相關議題，聚焦「經貿合作暢通」，並針對實踐方式提出看法。

有關高雄市市長韓國瑜訪陸行程，人大代表、廈門市市長莊稼漢指出，「歡迎並支持在堅持『九二共識』基礎上開展的兩岸城市交流」。全國人大代表、平潭綜合實驗區管委會主任林文耀則透露，平潭計劃持續開通對台新航線，發揮台灣農漁產品交易市場作用，擴大兩岸農漁產品交易和物流貿易量。

除了高雄「貨出得去」，「四通」也要引入能源。全國人大代表、廈門市人大常委會副主任陳紫萱指出，「福建對金馬供電，和向馬祖供水已做好前期規劃準備，充分考慮金門、馬祖的需求，採取積極態度，加快福建沿海地區與金門、馬祖通氣通橋的互聯互通建設」。

有關通電執行方式，全國政協委員、國家電網福建省電力有限公司董事長陳修言指出，福建沿海向金門、馬祖聯網供電方案，需考慮金門、馬祖現有用電需要，以及長期發展需求，並針對金門、馬祖電網頻率、電壓系列與福建電網不一致的情況，預計將以「柔性直流輸電技術」，通過海底電纜，從廈門翔安與金門聯網，以及利用福州連江與馬祖聯網。

另外，備受關注的「京台鐵路」部分，全國人大代表薛玉鳳及王培均表示，「希望加快立項和規劃工作的期待」。