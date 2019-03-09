被指發500元SOGO禮券動員　王金平：我幹嘛做這種事

▲師大學生會指控校方發放禮券500元，要求學生暫時消假避風頭。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平宣布正式投入2020總統大選，但遭質疑動員走路工造勢。對此，王金平9日表示，他未動員，來的人都是自動來，「我幹嘛做這種事」，提這件事的人要查清楚。

台灣師範大學學生會8日在臉書粉專發文表示，接獲同學檢舉，公共事務中心8日集合全體當天出席的親善大使，校方請同學先不要請公假，如果已經完成請假則辦理銷假，並且當場每人給予500元SOGO禮卷做為回饋。

▲師大學生會拿出當時的公假單，卻被勸導不要使用。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

除此之外，師大學生會指出，已掌握到王金平競選活動前，公共事務中心曾透過去年「孔子行腳」的各領隊，向去年參加孔子行腳的師大同學招募當天站台人力，且明確指出為王金平校友站台，並提供車馬費，此行為明顯以職務之便，為特定候選人招募人力。

貼文一出，師大學生紛紛留言回應，「下去領五百真的成真」、「哇Ｘ，原來真的是下去領五百啊！」、「 這麼經典的賄選案跟違反行政中立」、「ＸＸＸ你有去孔子行腳欸有沒有被徵召！」。而時代力量立委黃國昌也留言，「加油」。

王金平9日排定多個行程陪同國民黨台南立委補選候選人謝龍介掃街拜票，被問到發禮券與走路工一事，王金平強調，他未動員，來的人都是自動來，「我幹嘛做這種事」，也不會做這種事，提這件事的人要查清楚。