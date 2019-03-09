蔡英文拋「安保對話」遭拒　介文汲：自殘外交

▲總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受日媒專訪時談到，台灣安全保障等相關事務需要與日本政府直接對話。然而日本外相河野太郎回應，「日本與台灣一向維持非政府間的實質關係，而未來也將一樣。」。對此，前駐外大使介文汲狠酸，「難道蔡政府已推出一種叫『自殘外交』的新的外交政策了嗎？」

蔡英文日前接受日本媒體《產經新聞》專訪時提到，雖然台日間沒有正式的外交關係，但針對北京當局帶來的威脅，位於東亞的台灣與日本都面臨「同樣威脅」，期望跟日本政府就安全保障與網路攻擊等問題進行對話。然而，河野太郎重申，日本與台灣一直以來都維持「非政府間的實務關係」，往後也是一樣。

▲ 日本外務大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

對此，介文汲9日在臉書表示，蔡英文無預警就拋出要與日本舉行安保對話這樣高度敏感的議題，日本政府第一時間以「不考慮」回覆，但蔡政府不知收手，傳出日方上述答覆是假新聞，駐日代表謝長廷也跟著加油添醋，結果日方再次出手，派日本內閣官房長官菅義偉、河野太郎重申，日本和台灣間一貫維持非政府間的實務關係，「打蔡英文的臉比上次重過百倍」。

介文汲認為，蔡英文的作法是在逼日方表態，日方起先找一位低階外交官出面回應，已在給蔡英文留面子，居然還說那是假新聞，日方只好派出兩員重臣出來講清楚，「這種逼著別人對自己打臉的外交古今中外少見，難道蔡政府已推出一種叫『自殘外交』的新的外交政策了嗎？」