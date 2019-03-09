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教師法修法　管碧玲：「淘汰不適任教師」經不起被爭議拖延

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▲▼親子教育、高中、學生上課、高中數學、高中生、教育、老師、教師、互動問答、舉手發問、教室（圖／記者林世文攝）

▲教師法修法，將加速淘汰不適任教師。（示意圖／記者林世文攝）

政治中心／綜合報導

行政院院會7日通過《教師法》修正草案，調整不能勝任教師處理機制，但全國教師工會總聯合會、全國教育產業總工會，都批評是「戕害教師權益、傷害教師專業自主」。對此，管碧玲9日在臉書表示，不適任教師的處理機制，是學生受到充分保護非常重要的安全網，經不起因為其他爭議的延宕與拖延。

管碧玲表示，很感謝家長團體長期的努力，以及這一次修法過程中的付出參與，讓教師法修法草案，對於不適任教師的處理，建立非常完備而有力量的體制，沒有家長團體的努力，不會有這麼優越的成果，全國家長與人民，應該予以感謝。

管碧玲指出，在立法院修法，有爭議的法案，拖延是常態，現在在立法院很多法案，因為不同團體的分岐沒化解，還被冷凍著，這確實是常態；不適任教師的處理機制，是學生受到充分保護非常重要的安全網，經不起因為其他爭議的延宕與拖延，因此，黨團同仁在面對教師團體嚴重分歧的爭議中，立即看到草案進入立法院後，會面對的困境，大家憂心忡忡，也開啟群組中的討論。

管碧玲強調，由於虐兒相關立法，已經在司法委員會和衛環委員會快速在審議，大家普遍認為教師法相關的部分，也應該抽出來快速處理，這是讓兒少法、刑法、教師法三支柱子，張開一個下一代安全的防護網的安排，相信這也是家長團體、校長團體所關心的事，「不要被爭議拖延，抽出處理，讓我們為下一代的保護，張開ㄧ個安全網！」

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關鍵字：教師法,管碧玲,不適任,教師,學生,全國教師工會總聯合會,全國教育產業總工會

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