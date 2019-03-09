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助選「校友王金平」下去領五百？　徐永明：教育部應介入

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▲▼師大學生會指控校方發放禮券500元，要求學生暫時消假避風頭。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

▲台師大學生會指控校方發放禮券500元，為王金平造聲勢。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

政治中心／綜合報導

前立法院院長王金平7日在台北國際會議中心宣布參選2020總統，台灣師範大學學生會指出，現場台師大教職員雲集，校方動員親善大使、體操隊為王金平造勢。對此，時代力量立委徐永明呼籲，教育部應主動協助學生抗拒各方壓力，杜絕政治的手伸進校園。

台師大學生會在臉書粉專發文表示，王金平參選2020總統選舉造勢活動，現場卻出現大批校內師生，更接獲同學檢舉，校方集合全體當天出席的親善大使，要求同學先不要請公假，若已完成請假則辦理銷假，且當場每人給予500元SOGO禮卷做為回饋。貼文一出，引來學生留言「下去領五百真的成真」。

▲▼師範大學。（圖／台師大提供）

▲台師大。（圖／台師大提供）

隨後，台師大也澄清，絕未強迫、組隊或包車邀約學生出席，而本次支援表演、接待學生，其中跆拳道隊原為王金平邀請去表演，但原本的出場表演，因為雨勢變大，考量學生安全而臨時取消，只是跟著王院長一起上台。

對此，徐永明9日在臉書表示，校方事後說法、處理方式太詭異，不免被質疑是想拿禮券當「封口費」，卻又弄巧成拙，已有違法之虞，教文委員會應排專案報告，要求教育部與師大將此事說明清楚。

徐永明指出，國民黨或許去年在高雄接二連三成功動員，以為在台北也能複製「韓流」模式，但把手伸入校園已跨越紅線，誘騙學生到造勢場合更是可恥，各黨在未來幾個月會進入總統初選階段，希望謹守政治退出校園的原則，教育部也應主動協助學生抗拒各方壓力。

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關鍵字：王金平,師大,動員,走路工,造勢,徐永明,教育部

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