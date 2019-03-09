影／無座乘客佔滿親子車廂！媽媽硬起來反遭「車長18字霸凌」　台鐵道歉了

記者曹悅華／台北報導

台鐵親子車廂竟成無座乘客天堂？台鐵每日於20列自強號第12車設置友善親子車廂，若非持當日當次親子車廂車票者，按規定需重新補票並加收5成票價，不過現在有媽媽跳出來爆料，當自己購買位子被無關人霸佔後，捍衛自己權益反被阿伯嗆「妳小孩不要亂跑」，更扯的是硬起來找車長，車長卻向乘客說對不起，還說是這位太太要趕他們走的，讓她覺得自己根本被霸凌。對此，台鐵道歉了，承諾會加強列車長訓練。

▲台鐵8日晚間親子車廂內，一位媽媽請車長來查票，希望非持本車廂票的人能離開，未料遭車長霸凌。（圖／取自臉書《爆料公社》）

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▲自強號設有親子車廂，非持有該車次車廂乘客，依規定須加收5成票價。（圖／取自臉書《爆料公社》）

一名網友在臉書不公開社團《爆料公社》爆料，8日晚間親子車廂車廂門一開發現12車廂內擠滿的90%不是親子車廂的人，是老阿北、阿兵哥、外勞、上班族、學生，「我只看到一對母女埋在當中，我非常憤怒這個車廂座位我可是費盡千辛萬苦訂到，看到車內景況我只有絕望兩個字」。

▲當事人持有親子車廂車票。（圖／取自臉書《爆料公社》）

而壓垮這位媽媽的稻草，是有位阿北跟她說「妳小孩不要亂跑」，頓時她便覺得親子車廂就是要讓孩子跑的，「你們這些人滾出去」，於是她轉而尋求列車長幫忙查票，結果列車長反而回應「週五人很多他們在這邊不會怎樣」，更扯的是當事人進一步提出非本車廂乘客勿進來12車廂，必須加收5成票價一事，「車長就開始趕人說對不起各位乘客是我這位太太趕你們走的」，讓這位媽媽瞬間覺得被霸凌，對此感到相當受傷。

針對此事，台鐵局回應，在接獲投訴後，承認「該列車長回應非常不恰當」，等報告出來後會做後續處理或是懲處，同時對該旅客致上歉意，承諾會加強列車長訓練。

台鐵局也補充，原則上每天會開20列次自強號，上面是有增加親子車廂的，旅客若購買該車廂位子，票上一定會印有親子車廂4字，若發現沒有註明這4個字的乘客乘坐在該車廂，會要求列車長給予勸離，除非是本身有帶有小孩然後沒買票的，就會接受補票，不過非持有當日當次親子車廂車票者，按規定需重新補票並加收5成票價規定（比照新自強號規定），才能予以補票。

▲事發經過對話還原。（圖／翻攝自《爆料公社》）