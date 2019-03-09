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被爆「發500禮券派親善大使幫王金平造勢」　台師大：是工讀金

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▲▼師大學生會指控校方發放禮券500元，要求學生暫時消假避風頭。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

▲師大學生會指控校方發放禮券500元，為王金平「造聲勢」。（圖／翻攝自臉書粉專「師大學生會」）

記者崔至雲／台北報導

前立法院院長王金平7日在台北國際會議中心宣布參選2020總統，台灣師範大學學生會指出，現場台師大教職員雲集，校方動員親善大使、體操隊為王金平「造聲勢」。學生會認為，雖然王金平是校友，但作為國立大學不應踩紅線，明目張膽在公眾關注下有此踰矩之作為，學生會嚴正呼籲校方及職員，應依據「公務人員行政中立法」，應嚴守行政中立。

「黨校復僻？還是幫助校友？」台師大學生會表示，王金平參選2020總統選舉造勢活動，現場卻出現大批校內師生。學生會表示，更接獲到學生檢舉，活動當天出席的親善大使，校方請同學不要請公假，如果已經完成請假則辦理銷假，並且當場每人給予500元SOGO禮卷做為回饋。

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▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，學生會嚴正要求校方，人事室應徹查當天上班時間出席活動的教職員是否依規定辦理請假；不應以此事辦理公假或公出，若未請假應補行請假程序。

另外，學生會也認為，校方日後不應再以職務之便為各政黨擬參選人動員或協助招募、徵詢相關人力；而今日出席的學生應以個人名義，不得代表學校，如辦理請假校方更不得協助以公假辦理。學生會最後表示，師大作為王院長母校，可樂見其更上層樓，為社會服務，但於競選期間或某政黨內多名候選人尚在競合階段，不適合也不應該有此介入行為，更有違法之事實。

對此台師大回應，公務人員行政中立是基本的要求，校方亦常提醒同仁應遵守公務人員行政中立的規範，王金平為台師大校友總會榮譽會長，經了解，校內部分師長同仁、學生在全國校友總會邀約下，參與此次活動，到場的本校職員皆使用個人特休假，純屬個人行為，校方不予干涉，並無請公出或公假去造勢的情形。

▲▼師範大學。（圖／台師大提供）

▲台師大表示，絕未強迫、組隊或包車邀約學生出席，而本次支援表演、接待學生，其中跆拳道隊原為王金平邀請去表演。（圖／台師大提供）

台師大也澄清，絕未強迫、組隊或包車邀約學生出席，而本次支援表演、接待的學生，其中跆拳道隊原為王金平邀請去表演，但原本的出場表演，因為雨勢變大，考量學生安全而臨時取消，只是跟著王院長一起上台。

至於親善大使，台師大表示，本來是為到場照顧校友總會的年邁校友，亦並非被動員造勢，但當時現場臨時安排，帶隊同仁帶部分服務同學上台，確為同仁疏失，已被嚴正告誡，另外，校方親善大使依出隊規定，過去即得以參與校外之社團、政府機關的邀請出隊，並獲取工讀金，有關本次支援協助接待貴賓、校友一事，校友總會給予學生禮券。

最後台師大也指出，關於這次事件，校方虛心檢討，重申落實校內人員須嚴守行政中立之要求，避免爾後再發生類此情事。

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關鍵字：禮券,王金平,造勢,台師大,工讀金,親善大使

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