屏東百歲人瑞董聚　分享「定食定量」長壽祕訣

▲為百歲董聚爺爺慶生。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉偕同屏東縣南區立委參選人林育先昨8日提前到百歲人瑞董聚爺爺家中祝壽；屏東縣榮民服務處與唐玉琴議員、李玉萍市代、瑞光里長莊新濤也到場祝福，高唱生日快樂歌與軍歌，氣氛high到最高點。

▲▼蘇清泉（右）董聚、林育先合照；屏東榮民服務處為董聚百歲慶生。

董爺爺全名是董聚，出生於1920年3月10日，為雲南省永善縣人，曾在大陸教書，響應十萬青年十萬軍行動，投身軍旅參加對日抗戰，來臺後參加823炮戰，因砲戰造成重聽，服役18年後申請退伍。董爺爺退役後曾到榮工處工作與在國民黨基隆市黨部擔任基層幹部，服務民眾。

董爺爺雖然重聽但頭腦仍十分清楚，身體硬朗，由於沒有牙齒，以軟的蔬菜、肉末、蒸蛋、白飯為主，而定食定量更是他保持健康的祕訣；他一眼就認出蘇清泉是去年縣長候選人，還笑說醫生可以長生不老，雙方相談甚歡，他老人家淘淘不絕加上開朗宏亮的笑聲，讓現場充滿歡笑聲。

喜歡看政論節目、關心國家大事的董爺爺，目前四代同堂，家庭美滿，和樂融融，董爺爺十分樂於分享過去抗戰與服役事蹟，並勇於表達對時事的看法，對國家的認同與忠誠，更值得後輩學習。

