影／忙燈會到凌晨4點才睡　潘孟安「大方秀傷口」自爆：累到兩天沒洗澡

地方中心／屏東報導

舉辦在屏東的台灣燈會，短短17天總人次就達到1399萬，而這也讓屏東網友紛紛大讚：「人進來了啊！」對此，屏東縣長潘孟安5日深在臉書直播，暢談這幾天的心路歷程，而他除了坦言每天都忙到凌晨3、4點以外，還大方承認自己曾經摔了一跤，更直說曾經累到2天沒洗澡。

▲屏東縣長潘孟安開直播分享舉辦燈會的心路歷程。（圖／翻攝自潘孟安臉書，下同）

潘孟安5日深夜在臉書直播，短短50分鐘的直播卻吸引7.2萬人觀看，按讚數也突破2萬，而他在直播時又再度對燈會的無名功臣致意，同時也感謝粉絲們的支持，而在聊到這17天的心路歷程時，他也表示，燈會舉辦在大鵬灣，對於交通來說真的是很大的考驗，還好所有人大力協助才能圓滿完成任務。

潘孟安提到，自己親自試騎過志工們的「賽格威」，但他馬上就摔了一跤，腳上的傷口都還在。此外，潘孟安也提到，每天都忙到凌晨3、4點才睡覺，但有粉絲馬上抓到關鍵語句，立馬好奇的問他「縣長有洗澡嗎？」而潘孟安聽到則是先大笑回答「這能說嗎？」隨後就大方坦言「曾經兩天沒洗，因為真的太累了！」

值得一提的是，潘孟安直播時，吸引了許多「大咖」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都在線支持觀看，也有不少粉絲喊話，要潘孟安快點休息，早點把感冒養好，更有粉絲表示，「自從看了燈會以後，每天都會來追縣長臉書，默默被圈粉啦！」

此外，這次的燈會能圓滿大成功，少不了許多在背後默默付出的無名功臣，不少網友在直播時，也分享了自己在燈會時遇到的小故事，而潘孟安表示，這一次燈會創造了「我屏東我驕傲」的榮譽，同時也凝聚了這個城市光榮感，未來將會和大家繼續一起謙卑做人、認真做事。

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