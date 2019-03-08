韓國瑜參選黨主席「無法下載黨員名冊」　屏東縣黨部：誤會

▲當時參選黨主席的韓國瑜南下屏東縣黨部與時任書記長的林育先合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》書中提及韓國瑜當初欲競選黨主席時，是6位參選人中唯一沒有拿到選舉人名冊的人。時任國民黨屏東縣黨部書記長的林育先8日喊冤。他表示，當初只要繳交參選作業費後就可以拿到黨員名冊光碟，「沒有要下載，卻完全找不到」的事情。

他事後也和韓國瑜確認，韓國瑜回答好像沒有講過類似的話，不知道是當時口述產生誤解關係，還是作者黃光芹撰寫所產生的誤會，他不知道，不過 他認為有義務與責任向大眾說明實際情況，以正視聽。

▲韓國瑜與林育先合影。

林育先期盼大家全支持真誠與坦然作風的韓國瑜，更希望韓國瑜的支持者不要受不實訊息，對國民黨專職幹部產生誤解甚至攻擊，這絕非藍軍之福。

林育先指出，黃光芹《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》一書中，提及二件事：第一是韓國瑜在北農蒙難，被段宜康等人足足打了七個多月，曾向國民黨中央和立院黨團討救兵，但沒有一個人對他伸出援手；第二是說韓國瑜是六位參選人中，唯一拿不到選舉名冊的人，「當他們正準備上網下載時，卻完全找不到」。

林育先推測所述的二件事發生的時間點，應是2016年到2017年時期，正好是他擔任國民黨屏東縣黨部書記長期間，也是政黨輪替，國民黨黨產遭到清算凍結，黨工薪水發不出來之際，對屏東縣來說，也是多位從政同志因選舉而導致官司纏身，由於有些案子尚未定讞，他不便詳述。

而就黨主席選舉情事，按規定當時有意參選同志繳交作業費後，即可領取黨員名冊光碟，不至於發生拿不到黨員名冊的情形，當時中央黨部也行文要求各縣市黨部，如有黨部所舉辦的黨員活動，務必通知有意參選黨主席選舉的同志。

他說，因此在2017年2月17日舉辦國民黨屏東縣黨部新春團拜暨各區黨部執行長、書記布達典禮，即確實邀請黨主席擬參選人出席，當時韓國瑜親自南下參加。時任縣黨部主委蘇清泉當韓國瑜的面表示，縣黨部一定秉持公平公正，辦理這次黨主席選舉，只要黨主席候選人，不論哪一個陣營，有任何需要縣黨部協助的地方，縣黨部絕對全力以赴，避免產生不必要困擾，全程錄影。他還原當時情況，以正視廳。