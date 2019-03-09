「警察撂法語」幫助外國女背包客　她讚：台灣最美風景是人

▲加拿大蒙特羅的女子Anne遇到會講法語的里港警分局警員劉彥敏，解決遇到住宿等問題。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

來自加拿大蒙特羅的女子Anne，騎單車環島到屏東縣，預計在鹽埔鄉住一晚，但使用法語，人生地不熟，語言又不通，幸遇到大學副修過法語的鹽埔分駐所警員劉彥敏，幫她解決問題，讓她稱讚「台灣最美麗的風景是人」。

里港警分局鹽埔分駐所警員劉彥敏日前於值班時，遇到一名來自加拿大蒙特婁的外籍女子Anne來到分駐所尋求員警的協助。Anne表示當天早上從屏東縣車城鄉出發，騎到三地門後，預計在鹽埔地區停留一晚。

因人生地不熟，加上語言不通，無法找到預定的民宿，由於劉警大學時主修英文，副修法文，說得一口流利英文外，法文也能溜個幾句，而該外籍女子母語為法文，兩人便用英文與法文溝通。

警方說，Anne預計花一個月的時間，用騎單車的方式，從花蓮出發經過國境之南屏東再北上至宜蘭環島一周，卻遇到問題。劉員了解後不但幫助Anne找到民宿外，看到Anne又渴又累，主動給予補給品水、泡麵及小點心。面對分駐所員警友善、熱心的幫助，Anne除了表達感謝以外也讚美台灣最美的風景是人。

根據維基百科，蒙特婁位於加拿大魁北克省西南部的城市，主要位於聖羅倫斯河和渥太華河匯合處的蒙特婁島及周邊小島上。蒙特婁人口約為3百4十多萬，是魁北克省內最大城市、加拿大第二大城市及北美第十五大城市。

「蒙特婁」法語意思是「皇家山」，至今蒙特婁城中心的地標皇家山仍以此命名。法語是蒙特婁的官方語言，也是城市裡最常用的語言，使用人口占城市總人口的60.5%，使得蒙特婁成為世界上僅次於巴黎的第二大法語城市。