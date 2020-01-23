她網購「果凍花蛋糕」參賽…還獲銀牌！賣家驚「這我做的」　網氣炸：太無恥

▲女子賣果凍花蛋糕，竟被買家拿去當成比賽作品還得獎。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳羿妏／綜合報導

怎麼看都覺得很眼熟！1名黃姓女子在知名設計購物網站下單果凍花蛋糕，不但要求賣家在指定日期送達，竟將整個蛋糕原封不動拿去比賽，最後還獲得銀獎。賣家得知後非常氣憤，將事件過程PO上臉書，哭喊「真的是天大的笑話」，也被網友轉發至「爆廢公社」，湧入眾多網友留言，直呼真的超瞎。

原PO爆氣寫下：「他奶奶的，我真的要爆走了！」，指出1名黃姓女子向她下訂果凍花蛋糕，還要求17、18日之前必須送達，孰料19日的比賽現場竟出現很像自己設計的蛋糕，但因為先前送到對方手中時，已經有點糊所以不疑有他，而原PO自己也是該比賽參賽者之一，結束後並沒有多想。

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事後，原PO回家查詢當時收貨人的姓名，再去看比賽當時那份蛋糕的作者，名字居然一模一樣，而比賽使用的盒子比當時寄出的盒子硬很多，結果比賽的那份蛋糕居然有軟盒子的痕跡，原PO氣炸並肯定地說「我很確定這顆是我做的欸」，但黃女獲得銀牌讓她無奈表示，「有經過我的同意嗎」、「是誰付錢誰最大嗎」，更提到若當下被她發現，一定會讓她取消資格。





貼文一出，許多網友紛紛留言替原PO打抱不平，「太無恥」、「好誇張」、「好沒品」、「要檢舉啦」，也有網友推「之後果凍花弄個浮水印好了」、「這個勇氣是梁靜茹給他的嗎？夠大膽，笑死」，而其中另有網友表示，她的朋友向主辦方詢問，卻得到「我們是主辦單位，不是檢驗單位，當日若沒提出異議，現在就算要追究，也無證可查，屬買、賣方間的關係，主辦單位無權插手」的回應，讓人認為有助長歪風之意。



▲▼許多網友留言替原PO打抱不平。

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