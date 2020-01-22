不能轉台病患留兩星負評　診所撿到槍「建議在家看完電視再看病」

記者黃翊婷／綜合報導

有網友21日在臉書社團「爆廢公社」PO出一張截圖，表示有病患在台南市某診所的Google評論留下兩星負評，理由是診所內的電視不能轉台，沒想到卻得到「建議您在家看完電視再來看病」的回覆。其他網友看完紛紛留言力挺診所根本是撿到槍，「這樣回答沒毛病」、「業主誠實」、「沒說錯啊」。

▲網友認為診所的回覆看起來嗆辣，卻又挑不出毛病。（圖／翻攝自Google評論，下同）

被網友拿出來討論的診所位於台南市，在Google評論中獲得4.2星好評，截至22日上午7時共累積100則評論，點開一看，大多都是稱讚醫師很親切、候診環境舒適，但也有人抱怨掛號等不到櫃檯人員、開的藥沒有效等等。

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其中，受到最多討論的是9個月前一名病患表示，診所內的電視無法轉台，不能看自己喜歡的節目，讓他心情低落，並留下兩星負評。隔了兩個月之後，診所人員竟然回應「建議您在家看完電視再來看病」。

▲這則評論的回覆也掀起不少討論。

許多網友看完都覺得診所的回答根本就是撿到槍，紛紛跟著留言開玩笑說，「診所有說錯嗎？」、「以後看病遙控器帶著」、「這樣回答沒毛病」、「業主誠實回答，到底是來看電視還是來看病」。

但也有網友認為，或許這位「病患」根本就不是真的病患，單純只是想惡搞才會留下這樣的評論。此外，還有在醫院工作的網友無奈解釋，其實某些醫院會規定電視要播放衛教影片，「但都會被（民眾）嫌播這種不好看。」