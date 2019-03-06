好心給雷親！手機失主報竊盜　拾得人送警局差點吃官司

▲警方請拾得手機的王姓男子到派出所說明，妻子以為老公被告竊盜，怒貼文表達不滿，事後才知道是場誤會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名王姓男子5日下午3時許，到行政院新莊聯合辦公大樓洽公，離開前撿到一支手機，送到轄區派出所；以為沒事了，隔天接到警方的電話，表示失主報案失竊，要他前往派出所說明拾得經過，男子妻子以為老公因撿到手機要被告「竊盜罪」，不滿地到臉書社團貼文「標準公親變事主」底下網友紛紛留言抱不平。

警方表示，王姓男子下午3時許到派出所，表示在行政院新莊聯合辦公大樓前人行道，撿到一支oppo手機，警方依拾得物辦理。下午5時許，一名張姓小姐神色慌張地跑進來要報案，指稱她的手機被偷了，警方也依規定受理。

▼網友在貼文裡表達不滿。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日，受理的警員想說試著撥打張小姐提供的手機號碼，突然抽屜發出手機鈴聲，原來「失竊」的手機竟在派出所，警員趕緊聯繫拾得手機的王先生，請他到派出所說明一下拾得過程。

沒想到王先生的妻子得知後，以為老公因撿手機被告「竊盜罪」，不滿地將這件事情貼網在臉書「愛·新莊」社團，引起網友抱不平，有人無奈地說「我真的不知道要怎麼教小孩了」；「以後直接踢到水溝裡」；「以後路上看到手機我也不敢剪去警察局了」，事後妻子了解狀況後，趕緊在貼文後寫上「警察只是問撿到手機經過而已，也謝謝大家關心」

▼網友在貼文裡表達不滿 。（圖／記者陳以昇翻攝）