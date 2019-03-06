　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

好心給雷親！手機失主報竊盜　拾得人送警局差點吃官司

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警方請拾得手機的王姓男子到派出所說明，妻子以為老公被告竊盜，怒貼文表達不滿，事後才知道是場誤會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方請拾得手機的王姓男子到派出所說明，妻子以為老公被告竊盜，怒貼文表達不滿，事後才知道是場誤會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名王姓男子5日下午3時許，到行政院新莊聯合辦公大樓洽公，離開前撿到一支手機，送到轄區派出所；以為沒事了，隔天接到警方的電話，表示失主報案失竊，要他前往派出所說明拾得經過，男子妻子以為老公因撿到手機要被告「竊盜罪」，不滿地到臉書社團貼文「標準公親變事主」底下網友紛紛留言抱不平。

警方表示，王姓男子下午3時許到派出所，表示在行政院新莊聯合辦公大樓前人行道，撿到一支oppo手機，警方依拾得物辦理。下午5時許，一名張姓小姐神色慌張地跑進來要報案，指稱她的手機被偷了，警方也依規定受理。

▼網友在貼文裡表達不滿。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方請拾得手機的王姓男子到派出所說明，妻子以為老公被告竊盜，怒貼文表達不滿，事後才知道是場誤會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日，受理的警員想說試著撥打張小姐提供的手機號碼，突然抽屜發出手機鈴聲，原來「失竊」的手機竟在派出所，警員趕緊聯繫拾得手機的王先生，請他到派出所說明一下拾得過程。

沒想到王先生的妻子得知後，以為老公因撿手機被告「竊盜罪」，不滿地將這件事情貼網在臉書「愛·新莊」社團，引起網友抱不平，有人無奈地說「我真的不知道要怎麼教小孩了」；「以後直接踢到水溝裡」；「以後路上看到手機我也不敢剪去警察局了」，事後妻子了解狀況後，趕緊在貼文後寫上「警察只是問撿到手機經過而已，也謝謝大家關心」

▼網友在貼文裡表達不滿 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方請拾得手機的王姓男子到派出所說明，妻子以為老公被告竊盜，怒貼文表達不滿，事後才知道是場誤會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
包子店老母下跪哭喊「被打20年」！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面
有馬妹轉愛異國廚！無敵小恩恩「移民美國變單親」評7年婚：59
結婚1年不孕遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢...她竟懷上嚇壞：是九天

關鍵字：手機,拾得物,竊盜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

紙條寫「我恨謝龍介」　男後腦受傷離奇躺謝龍介宣傳車「昏迷指數3」

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

山路逆向超車險釀禍　2駕駛火大互追逐還丟水瓶攻擊

好心給雷親！手機失主報竊盜　拾得人送警局差點吃官司

「小鋼砲議員」偷吃神隱！小三燒炭智商剩59　家屬下跪：出來負責

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

山路逆向超車險釀禍　2駕駛火大互追逐還丟水瓶攻擊

好心給雷親！手機失主報竊盜　拾得人送警局差點吃官司

「小鋼砲議員」偷吃神隱！小三燒炭智商剩59　家屬下跪：出來負責

崙山部落苦茶油遭詐騙盯上「打2折」　牧師心碎：15年努力毀了

又是酒駕害命！賓士男酒駕「高速未煞車」　撞飛散步女

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

影／女師狠踹小四學童屁股又罰站　稱「一時情緒失控」遭開除

闖公車總站狂扁司機　2蘆洲惡煞年初曾捲入「白嫖斷指丟包案」

福斯小鋼砲對決賓士越野名駒　GOLF車頭撞爛G63後保桿掉落

宜蘭強化災防科技運用　守護縣民好生活

87歲翁太魯閣步道摔傷　眾人合力抬下山

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

中職／萊福力4局4K　中信兄弟8比0完封起亞

阿里山櫻花季壓軸登場　粉色櫻花點綴翠綠森林

《冰雪奇緣》黛咪洛瓦托「吸毒昏迷」消失8個月　被爆：和所有人斷了聯繫　

出門找故事還可拿獎勵！《全境封鎖 2》推出ECHO擴增實境體驗

老公求幫回收廢光碟！人妻一看傻眼「很敢X，85分」　網笑：骨灰級老司

全英賽／周天成79分鐘戰三局惜敗黃宇翔　首輪爆冷淘汰

19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

社會熱門新聞

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

拖板車酒駕　竟倒車撞警

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

彰化警緝毒　藥頭舉槍轟太陽穴

即／陳佩琪告三立、陳斐娟　一審..

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

台中夜店又辦美尻派對　警帶回2..

萬華驚傳瓦斯外洩　台電緊急斷電

小三對話太鹹濕　元配氣到流產　

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔..

台大恐怖男女友是她　挽愛3賤招..

少女愛上已婚男　他送「破處」當..

更多熱門

相關新聞

手機急凍！可成2月營收連四衰　

手機市況急凍，可成（2474）繼上個月營收大減四成後，二月來到「3字頭」，今（5）日公布2月營收為34.43億元，較上月大減29.85%，連四月衰退，同時創下歷年同期新低。

馬化騰兩會提交7份建議　涉科技倫理等

廁所飄微弱女聲！他掏手機求救　結局糗翻

半夜睜眼　驚見天花板出現喵吉拉

波斯貓「被偷渡」　女主淚：性格大變

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

四大血型性格特徵大揭露

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面