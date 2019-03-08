淡海輕軌接地電纜遭竊損失30萬元　賊「賤賣6千」為貼補家用

▲淡海輕軌電纜遭竊200公斤，賊拿去資源回收場賤賣6000元。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡海輕軌才通車不久，竟傳出引雷用的接地電纜線遭破壞剪走，失竊總重高達200公斤、金額近30萬元，竊案發生在228連假的高運量期間，雖然並不影響列車通行安全仍讓警方重視；專案小組以車追人，7日晚間6時許在新莊查緝吳姓竊賊到案，他卻供稱偷來的電纜線已經用6千元的低價賤賣給資源回收場了。

警方調查，包商在5日下午5時許發現淡海輕軌竿蓁林站附近的淡金路，高架軌道電力盤至橋墩下的接地電纜被破壞，管道內有約100公斤的電纜線消失，隨即向轄區淡水警方報案，沒想到嫌犯隔天食髓知味又再次犯案，總共偷走約200 公斤的接地電纜。

警方調閱監視器後發現，竊賊在1日、6日凌晨4時許，自備電纜剪竊取接地電纜線後駕車逃逸，經過擴大調閱監視器後掌握車輛，確認34歲吳姓車主涉有重嫌，7日晚間6時許到新北市新莊的租屋處將他查緝到案，吳男到案後坦承不諱，說偷來的電纜線已經用6千元賤價拿至資源回收場變現。

警方初步調查，吳嫌有竊盜及詐欺等前科，供稱因家中缺錢花用，才偷取電纜變賣，經本分局調閱相關監視器後，未發現有同案共犯，顯係本案確實為吳嫌1人獨自犯案，全案依刑法加重竊盜罪嫌，函請臺灣士林地方檢察署偵辦。

▼吳男開車載運剪好的電纜線。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼竊賊犯案所持的電纜剪。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方循線將吳嫌查緝到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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