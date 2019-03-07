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社會 社會焦點 保障人權

她11年一偷再偷還秀身障手冊　檢認定「未積極治療」照起訴

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▲法官，司法，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲桃園市59歲魏姓女子偷竊成慣，拿出身心障礙證明，表示自己受精神疾病折磨，檢察官7日仍將她起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

地方中心／桃園報導

桃園魏姓女子2018年6月在中壢一間賣場偷竊300多元的商品，同年9月再度到賣場行竊水果等物，店家發現立即報警送辦，並調閱監視器查出她6月的犯行，魏女卻拿出身心障礙證明，表示自己受精神疾病折磨，檢察官認為，魏女明知自己患有精神疾病卻不積極治療，加上她11年以來有12項竊盜前科，7日仍將她起訴。

經檢警調查，魏姓女子（59歲）去年6月23日在中壢一家賣場偷竊牛排（199元）、金元寶甜點（49元）和鮮奶（110元），總價358元，調閱監視器畫面看魏女偷竊後，將之放進自身攜帶的側背包就離去；同年的9月15日，再次到賣場偷蘋果、甜柿等物，終於當場被店家逮到移送法辦。

魏女卻向檢察官供稱，拿出身心障礙證明，表示飽受精神疾病所苦，完全不知道自己為什麼要偷東西，僅坦承偷了甜點和鮮奶，否認偷竊牛排，但檢方未因此心軟，認為魏女6月行竊沒被發現，9月又再去偷，且魏女似乎清楚知道自己患精神疾病，卻不積極接受治療求改善，加上她自1997年以來，這11年間有12項的竊盜紀錄，7日仍依竊盜罪將她起訴。

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關鍵字：精神疾病,偷竊

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