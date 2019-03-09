民進黨提公投與大選脫鉤　孫大千：真是一群噁心的大人

▲九合一大選綁公投，造成投票嚴重塞車。（圖／記者楊淑媛攝）



政治中心／綜合報導

去年公投併大選產生不少亂象，因此中選會推動《公民投票法》修法，擬讓公投與大選脫鉤。民進黨團幹事長李俊俋說，公投法的修正不以政治做考慮，而是如何讓人民行使創制、複決權，預計3月底推出黨版的公投法修法草案。對此，國民黨前立委孫大千9日在臉書發文批評「真的是一群噁心的大人」，不管公投綁不綁大選，都能夠掰出一套堂而皇之的理由。

中選會推動《公投法》修法，要將現行規定，公投案公告成立後一至六個月內遇全國性選舉，「應」合併舉行，改為「得」合併舉行，要讓公投與大選脫鉤，不過卻引來國親兩黨立委批評，只因去年底吃虧就要變更遊戲規則，是為了滿足政黨私利，並質疑民進黨過去鬆綁「鳥籠公投」，卻只讓鳥飛了一次就回來。

孫大千表示，民進黨當年為了利用公投操作選情，就斬釘截鐵地強調，唯有大選綁定公投，才能提高投票率，進而擴大全民參與。但怎麼現在發現公投對自己不利之後，就完全忘記曾經說過的話？

孫大千說，既然公投是如此崇高的民主機制，一旦與大選脫鉤後投票率必然大幅降低。孫大千強調，這豈不是等於變相的謀殺公投？民進黨的立法委員們難道不怕前黨主席林義雄再度絕食抗爭嗎？

孫大千認為，去年九合一選舉因公投綁大選所造成的亂象，完全可以靠選舉流程的調整來改善，不過關鍵在於民進黨提了一名活寶來擔任中選會主委。他也問，為什麼要讓公投來背負這樣莫名無辜的責任呢？