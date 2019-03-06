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挺同卻未現身立院表決　許毓仁：沒去投票並不代表反對

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圖文／鏡週刊

行政院日前依大法官釋憲及公投結果提出《司法院釋字第748號解釋施行法草案》，草案今（5）日在立法院「逕付二讀」闖關成功，不過力挺同婚的國民黨立委許毓仁並未出席，引發外界熱議。對此，許毓仁於臉書po文強調「沒去投票並不代表反對」。

針對《748施行法》草案，國民黨團及親民黨團一致反對專法逕付二讀，藍營立委甚至在主席台前舉牌抗議，高喊反對口號。最終民進黨提案要求「逕付二讀」，89人出席，贊成票59票、反對票24票、棄權5票，其中棄權立委為民進黨莊瑞雄、許智傑、邱議瑩、何欣純及黃國書，而先前力挺同婚的國民黨立委許毓仁則未出席，都在網路上引起熱議。

稍早，許毓仁在臉書po文澄清「沒去投票並不代表反對」，他解釋今（5）日逕付二讀是預料中的事，並指政院版的專法有3點缺失，「包含跨國同婚，收養，姻親關係等…」隨後他更分析強調，「接下來的攻防才是重要的，在黨團協商的時候逐條辯論，我會提修正動議，那才是真正的戰場，到時候誰是真的支持同婚出席和為同志權益發聲，才能見真章。」

許多挺同網友看完仍相當不滿，紛紛在許毓仁文章底下留言，「為什麼明知道要背負罵名也要缺席投票呢？」「你要不要退黨比較快，何必活在黑暗中？」「什麼時候才能說服黨內同志呢？」「就等著看你二讀、三讀會不會又假裝不到…」

 


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