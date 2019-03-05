呂秀蓮遞萬份連署書　提和平公投綁總統大選

▲呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）



政治中心／綜合報導

前副總統呂秀蓮提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投，5日赴中選會遞交一萬份連署書，盼能與明年總統大選合併投票。中選會表示，預計三月下旬舉行委員會討論公投主文，若無問題即可送戶政事務所查對，通過後隨即進入第二階段連署，募集28萬1745份連署書才能過關。

呂秀蓮表示，現在提出和平中立公投的時機比過去更加成熟，因為現在世界非常注意台灣動靜，合理的動作應該可以獲得國際重視。而且聯合國大會也在2017年通過決議，確認國家保持中立有助於區域及全球的和平與安全，鼓勵各國採取中立政策。

呂秀蓮說，雖然去年底的公投引起大家不滿，但值得肯定的是我們終於完成公投，讓人民了解「直接民權」是可行的。呂秀蓮認為，未來公投的重要性不輸給總統，因為總統是任期制，做不好可以換人，但公投卻可以直接影響國家決策，也是台灣民主新的課題。

不過呂秀蓮強調，「和平中立公投」與「台獨」不同，「台獨」是針對主權，但她認為台灣自1996年開放民選總統開始主權就已獨立，但國際上有些國家好戰，若宣布中立就不得發動戰爭，這是更高階的問題。她說，若台灣能夠宣布和平中立，也能與中華民國共和國和平共存，建立遠親近鄰關係，對台灣、中國、美日及亞太地區都有好處。

對於二階段連署，呂秀蓮說明，目前正在全國各地積極布點，希望能增設更多連署站讓大家拿到連署書，同時也會舉行國際會議宣傳以爭取國際支持。不過，由於現行法規規定，需待公投案公告成立後才可以對外募款，呂秀蓮認為二階連署需要大筆金錢及人力，要募集28萬1745份連署書才能過關，她認為公告後才開放募款不合理，應該考慮修法。