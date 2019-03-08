姚文智的票都給了柯文哲？　律師要傳陳朝建！法官駁回

▲姚文智的票都流向柯文哲？丁守中台北市長選舉無效訴訟，將進入辯論階段。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

台北市長選舉無效訴訟，將進入言詞辯論階段，丁守中律師團曾聲請傳喚中央選舉委員會副主委陳朝建出庭，但法官認為沒有必要且已逾期，駁回聲請。而針對到底有無因公投綁大選出現棄保效應，律師認為，姚文智的票出現異常下降，柯文哲的票異常上升，就很明顯，姚文智的票應該流向柯文哲。

丁守中的委任律師周國代，於日前開庭時，向法官聲請傳喚中選會副主委陳朝建，因公投綁大選造成選務大延宕，要延長投票時間，按規定必須召集委員開會決定，並提前公告，但當天不僅連一半的委員都找不齊，還僅用一份新聞稿就宣布延長投票時間，已經明顯違法。

台北市選委會委任律師盧柏岑認為，聲請沒有正當理由，且本次訴訟為選舉無效，並非公投無效訴訟，請求法官駁回。法官則認為，聲請已經逾期且沒有傳喚必要，裁定駁回。

不過此次開庭，對於到底有沒有造成一邊投票一邊開票出現棄保效應，原告、被告雙方出現爭辯。

▲邊看手機邊排隊等著投票，有沒有造成棄保效應，法庭上引發爭辯。丁守中也將在進入辯論階段時，親自出庭應戰。（圖／資料照／記者李毓康攝）

律師王寶蒞認為，當日4點過後，柯文哲的票數「異常」增加，姚文智的票數也在那時「異常」驟降，經律師團計算，落差約11萬票，能說延長截止時間導致一邊投票一邊開票，沒有影響選舉結果嗎？

律師王炳人則質疑，中選會所使用的得票率百分比是否可信？姚文智的票數異常驟降，明顯就是此次選舉受到影響，如果不是姚文智的關係，柯文哲的票不會那麼高「姚文智的票應該流向柯文哲」。

盧柏岑反駁，根據資料顯示，候選人的得票率無論是4點到6點還是7點，都是丁守中上升，柯文哲及姚文智下降，和丁守中律師團所說的完全相反。有沒有棄保效應，該些數據也看不出個所以然「為什麼只認為姚文智的票數下降就是給了柯文哲？」

另外，「到達投票所」的定義也有不小爭議。盧柏岑表示，所謂「到達」投票所是否就等於「進入」投票所？如果可以畫上等號，就不會也不應該出現「於規定時間內到達投票所但尚未投票者，仍可投票」的但書。

至於中選會為何用新聞稿宣布延長投票時間？盧柏岑表示，投票時間是依據《公務人員選舉罷免法》訂定，開始競賽前可以討論和修改規則，開始競賽後才更改並不適合，也會引起更大爭議。

中選會代理人則強調，當天發出的新聞稿並沒有更改或是延長投票時間，僅是再次重申《選罷法》規定，也就是下午4點前排隊的民眾都可投票。且按規定，投票的開始和截止時間，都應在40天前公告，當天更改就會違法。

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