柯文哲訪美被降級　林濁水：之前不屑外交部現在說尊重

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日將起程訪美，原計畫國務院、國防部等行程都取消。對於「被降級」，北市發言人劉奕霆指出，市府很多行程都由駐處安排，尊重駐處的決定，沒想到隨即遭外交部打臉。民進黨前立委林濁水狠酸，之前柯文哲不屑外交部幫忙，現在態度大轉彎，「台灣政治網紅發言唯恐不嗆不辣，動不動把自己捧得比天高」。

柯文哲訪美共計9天，日前表示「透過朋友安排，比外交部還要快」，如今行程公布，與早先外流行程有些許差異，國務院、國防部等行程都未被納入。北市發言人劉奕霆表示，目前公布行程是暫定版本，有很多地方還在確認，市府很多行程都由駐處安排，尊重駐處的決定，沒有層級不夠或行程不夠滿的問題。

外交部則說明，柯文哲拜會美國行政部門的相關行程，均由北市府自行洽請美國在台協會（AIT)協助安排，並非由外交部或駐處洽排，相關安排情形外交部均不便評論，宜由北市府自行説明。

外交部也強調，一向樂見我地方政府首長與美國行政部門進行互動交流，相信將有助美方增進對我政界及政府相關政策的瞭解，外交部將秉持行政中立及鼓勵城市外交的一貫原則下，對所有地方政府首長訪美，持續提供必要的協助。

林濁水指出，北市政府的反應太差了，之前柯文哲還躊躇滿志，拒絕外交部幫忙，現在改口說尊重外交部才被搞鬼，就像繪聲繪影的韓國瑜馬來西亞行是被外交部搞鬼一樣嗎？

林濁水認為，台灣政治網紅發言唯恐不嗆不辣，動不動把自己捧得比天高，這一套在台灣倒也管用，但是只能關門睥眤做老大，出了國門就出醜，一個對內吹噓你儂我儂到馬來西亞就穿梆，一個我比外交部行，現在倒過來說尊重外辦，「一個人一點牛都不吹也不在正常，但是只不具備起碼的國際政治常識，卻好大喜功亂吹捧自己還是不行的。」