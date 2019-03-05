同婚法七百多萬公投票火速被否決！　黃昭順怒槓蘇貞昌

▲藍委黃昭順今怒槓行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

行政院版「同婚專法」草案，民進黨團今以表決優勢在10時25分逕付二讀，藍委黃昭順質詢時，手持「程序正義，大家服氣」字牌，痛批民進黨連討論時間都沒有，就把全案強行逕付二讀，還與行政院長蘇貞昌發生口角，怒嗆「七百多萬人民投票，幾分鐘就否決掉」，更多次質問「難道你不憤怒嗎？」

黃昭順開場就說，要蘇貞昌別一直罵國民黨，去年公投聚焦三大面向，一是能源、二是性平、三是台獨訴求進入國際賽事；但，民進黨為速戰速決，連討論時間都沒有，現在還要在2020把公投綁大選做出修改，顯然是在打假球。

面對黃昭順逼問是否修改《公投法》？蘇貞昌先回擊稱，委員要我答覆時，要我別罵國民黨，妳卻一直罵民進黨，直說「民進黨團的決議，來跟行政院長抗議，這樣不對」。

▲同婚法草案逕付二讀朝野表決攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌強調，表示目前草案還沒出來，強調草案一定要經院會通過、討論，一切依法行政。

黃昭順再把戰場拉回「同婚專法」表決，連問數次蘇貞昌面對表決結果是否感到憤怒，蘇貞昌用英文要黃「冷靜」，黃怒回「我們很憤怒」。

最後，黃昭順回嗆蘇貞昌「不要在這邊跟我耍嘴皮」、「不答詢可以回去」，蘇一句「謝謝」轉身即回座位。