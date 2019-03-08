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全力搶攻軍公教選票！　王金平拋「二次年改」還公道

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▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

甫宣布參選2020總統的前立法院長王金平，晚間出席全國公教軍警消聯合總會理監事會，拋出「二次年改」議題。他強調，二次年改到時候會有方案出來，由立法院決定，這一次（選舉）立法院國民黨一定要佔多數，若當選總統一定提案，才能還大家一個公道。

王金平受訪表示，二次年改到時候會有方案出來，必須要立法院立法通過，所以一定要把案子提出來，在看大家怎麼處理這個提案，由於修正內容要立法院做決定。

談及蔡政府的年改政策，王金平指出，年改不公平，讓大家受到委屈、傷害，實在是非常辛苦，向大家表達慰問。話鋒一轉，王隨即把炮口轉向挾國會席次優勢的民進黨，痛批挾著人數優勢為所欲為，通過不見得公平、合理，甚至有違憲違法之虞的條例。

▲▼反年改誓師大會：啟動全國22縣市革命 。（圖／黃正忠提供）

▲反年改誓師大會：啟動全國22縣市革命 。（圖／黃正忠提供）

王金平說，若當選總統一定提出二次年改，前幾天軍公教有到立法院黨團陳情，司法院秘書長已經回報過，會由司法院秘書長來報告，屆時將邀請一兩位軍公教代表，一起到接受司法院秘書長的說明。

出席軍警活動場，王金平也不忘爭取支持。他表示，本次參選，少不了大家支持與幫忙，之後還有總統大選。但，他不是為了當總統才選總統，而是為了中華民國與台灣。

他強調，當選後希望解決國家困境、兩岸關係不和諧、國內朝野對立惡鬥等困境，更希望能讓台灣經濟有發展。

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關鍵字：王金平,二次年改,民進黨,2020

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