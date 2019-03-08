2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

▲2018九合一大選排隊大排長龍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

在去年九合一大選中，因為「公投綁大選」出現大問題，因此，行政院正在修正《公民投票法》，給予公投與大選脫勾的空間。有學者認為，公投是針對事情，選舉是針對候選人，兩者應脫鉤分開才能理性討論；但也有學者主張，從歐洲各國經驗來看，公投一定要綁大選，否則投票率將每況愈下。



民進黨團8日上午在立法院舉行公民投票法修正公聽會，邀請政治大學法律學系副教授林佳和、南國春秋法律事務所合署律師王展星、勤益科技大學基礎通識教育中心法政組副教授周宗憲、輔仁大學法律學院學士後法律學系助理教授姚孟昌及淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹等學者專家出席。



政治大學法律學系副教授林佳和表示，歐洲各國的經驗、歷史及政治分析，強烈建議公投一定要綁大選，否則公投若不綁大選，投票率將會每況愈下。若公投案審議時間能拉長、充分審議，被政治的操作的空間將很小，為了展現公投案的民主正當性，公投與大選一起舉辦比較合適。

林佳和說，關於公投案涉及憲法位階時，雖有立委提案讓中選會若認為提案違憲，審查後可以直接駁回，法理上沒有問題，但會有政治代價，外界會認為中選會有政治操作，「建議由大法官來做會比較適當」。

律師王展星說，過去因公投門檻太高，須與全國性大選一起讓投票率提高。但公投是對事，跟選人的投票混在一起，選務人力根本不夠，最後恐會大亂，也會導致本來可以好好討論的事，因政治動員無法理性討論，應與大選脫鉤舉辦。

姚孟昌表示，公投法修法降低門檻時，「如同打開潘朵拉盒子」，人民認為可透過公投去指揮政府，制定他們期待的法令，但若欠缺法令約制、牴觸憲政法理，會產生另一種危機，有人認為公投結果已經凌駕憲政之上，「是完全錯誤的」；他也建議，大選與公投應脫鉤。

涂予尹表示，目前中選會對公投主文實際上只有做文字修正、程序審查，並沒有對公投提案內容進行討論，但若公投提案違反基本人權相關事項的話，中選會應有審議、判斷空間，不應只有程序審駁權利，是否中選會也能向大法官聲請解釋提案是否違憲的權利，立法院應再與司法院溝通。