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韓國瑜推「高雄自經區」！農委會一句回絕　黃昭順：來公投

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▲▼韓國瑜推自經區「傷害農業」！陳吉仲一句話讓黃昭順怒了。（圖／黃昭順臉書）

▲黃昭順8日在立院力推自經區，但這次不請蘇貞昌上台，只質詢部會首長。（圖／黃昭順臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前拋出「自由經濟示範區」議題，希望政府一起來推動。國民黨立委黃昭順8日在立法院質詢時，也要求行政院國發會、經濟部及農委會審視可能性，揚言政院若不點頭，不排除發起公投。但農委會主委陳吉仲不認同，表示當年馬政府的自由經濟示範區對台灣農業部門傷害最大，結果被黃昭順出言打斷「主委，不要占用我時間好嗎？」

黃昭順表示，韓市長提出重啟自由經濟貿易區的構想，是平衡南北經濟發展的良方，而且隨著高等教育普及，調整產業結構勢在必行。她在質詢時舉例，農委會近日成功把台灣香蕉賣到日本，這樣的情況應該長期延續下去，所以特別詢問陳吉仲、國發會主委陳美伶及經濟部長沈榮津，能否推動高雄「自由經濟示範區」？

▲▼韓國瑜推自經區「傷害農業」！陳吉仲一句話讓黃昭順怒了。（圖／黃昭順臉書）

▲陳吉仲、陳美伶及沈榮津3人（左起）上台答詢。

陳吉仲回應，其實農產品外銷到日本與自由經濟示範區無關，重要的是盡快跟日本或這些主要出口國家簽訂自由貿易協定，讓台灣的農產品免去18%關稅。他指出，當年馬政府推動自由經濟示範區，對台灣農業部門是一種傷害，因為若不用關稅，食品業者就不會用國內農產品當作原料，反而會採用進口原物料，主因是進口比較便宜，變相衝擊本土農產品。

黃昭順聽完很不滿，表示現在全世界包括韓國、日本等國都在力推自由經濟示範區，政府應該努力看齊，讓貨出去、人進來，人民才會發大財。經濟部長沈榮津回應，目前國際氛圍上主要是美中貿易摩擦，經濟部已經有在推動，讓想回國的台商回流。

▲▼韓國瑜出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜日前出席工商協進會理監會議，表態要重推自由經濟示範區。（圖／記者葉南州攝）

陳美伶則指出，台灣在2003年就有自由貿易港區，也就是「六港一空」，其中包括基隆港、蘇澳港、台北港、台中港、高雄港、安平港及桃園航空城，並加入屏東農業生物園區，這些地區都享有免關稅、物流方便等優惠措施，如果韓國瑜想要的只是這些，這些優惠已經有了。

陳美伶說，目前是以全國性法規鬆綁的方式來做，「全國就應該是一個自貿區，不應該再去分」，像是去年就已鬆綁427項法案，針對自由貿易、公平貿易及人才培育等部分，讓台灣成為一個很好的投資環境，不管是物流、人才方面，甚至是資金部分；除了中央銀行總裁楊金龍提出要留意洗錢防制問題外，台灣本來就是一個開放經濟體。

黃昭順強調，現在最大的問題就是這些措施還遠遠不夠，也無法解決經濟問題，如果政院不願意做，不排除發起公投，因為大家無法再等下去。

陳吉仲重申，食品業者最在乎的就是成本問題，若推動自貿區可能給高雄紅豆等農產品帶來衝擊，因為業者更傾向用免關稅的進口農產品。但話還沒說完，黃昭順隨即打斷，「主委，不要占用我時間好嗎？」

▲▼ 陳吉仲赴日銷售農產品。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳吉仲赴日銷售農產品，成功帶回訂單。（圖／記者崔至雲攝）

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關鍵字：黃昭順,韓國瑜,陳吉仲

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