鳥籠公投回來了？公投與大選脫鉤　遭諷吃虧就想改規則

▲2018九合一選舉公投併大選，民眾大排長龍。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

中選會推動《公民投票法》修法，擬讓公投與大選脫鉤，遭國親兩黨立委批評，只因去年底吃虧就要變更遊戲規則，滿足政黨私利，並質疑民進黨過去鬆綁「鳥籠公投」，卻只讓鳥飛了一次就回來。



中選會推動《公投法》修法，要將現行規定，公投案公告成立後一至六個月內遇全國性選舉，「應」合併舉行，改為「得」合併舉行，要讓公投與大選脫鉤。民進黨立法院黨團8日辦《公投法》修正公聽會，廣徵各界意見。

親民黨團總召李鴻鈞李鴻鈞認為，一旦大選和公投脫鉤，通過的門檻就會因為投票率太低而被墊高很多，公投也變成了「假投」，因此批評民進黨只因為去年底吃虧就要變更遊戲規則，滿足政黨私利。



國民黨立委曾銘宗質疑，民進黨在野時，以要直接反映民意積極推動公投鬆綁，執政後卻只讓「鳥飛了一次」就要關上，反其道而行。藍委蔣萬安也批，此舉變相讓公投案過關難度提高，是「大開倒車」。

民進黨團幹事長李俊俋說，公投法的修正不以政治做考慮，而是如何讓人民行使創制、複決權，在2018實施的公投也確實產生了一些狀況必須檢討。



中選會說明，因為考量到成本，包括選務工作人員、投開票所等，公投與大選合併的費用會比分開投票省，也因為人口結構可能改變、公投案件數量會不同的狀況下，兩者合併或分開的成本都還需要評估。

過去贊同公投併大選以提高投票率的民進黨立委，現在提出多項公投修法提案。民進黨立委施義芳提議訂定每年8月第四個周六為法定公投日；而立委管碧玲認為「一年辦大選、一年辦公投」，兩者錯開，避免過度政治動員。綠委蘇巧慧提案維持公投綁大選，並明訂「公民投票應與全國性選舉同日舉行，以利民意之體現並減少行政成本」

另外，立委趙正宇則提案修法，將「期間內有全國性選舉時，『應』與該選舉同日舉行，改為『得』與該選舉同日舉行」。