金山區公所防災演練　加強災時應變能力

▲金山區公所防災演練，運用究平安APP登記物資。（圖／金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所為加強社會福利機構及學校防災應變機制及提升災害防救應變能力，3日上午舉辦首場「避難收容處所開設演練」活動，藉以落實全民防災觀念，期望防災教育全面紮根。

金山區公所表示，本次活動集結轄內金美國民小學、金山區衛生所、法鼓山基金會等單位共同合作，由金美國小學生及金包里公共托老中心長者共同「跨齡」參與，演練項目包括災民疏散撤離、避難收容處所開設及各項收容服務實境演練，並於演練過程中進行Q&A問答活動，加強學生及長輩的記憶力。

▲ 金山區公所防災演練，替學生戴收容安置證。

金山區長陳國欽表示，由於近年災害頻繁，為強化機構即時災害應變能力及加深民眾防災緊急避難的觀念，積極聯合轄內學校辦理各項防災演練。本次演練地點是金山區第一優先開設之避難收容處所，並且演練過程中運用新北究平安收容安置APP，進行民眾報到以及物資發放，希望透過數據系統化管理，加速災害收容的效率及演練內容再升級。

金包里公共托老中心主任彭銘助表示，有鑒於近年來社福機構災害事件造成人員傷亡，做好防災準備刻不容緩以確實保障長者生命安全，公共托老中心積極配合辦理防災演練，熟習各項避難疏散工作內容、路線及災民收容安置流程，提升災害應變能力。

▲ 提供紅豆湯及綠豆湯供學生及長者食用。

金美國民小學訓育組長周鄀芃表示，有鑒於0602豪雨造成金山區嚴重災害，金山公所辦理防災演練強化學校及協力單位災害應變能力，熟悉災害應變知能。也讓參與民眾熟悉防災工作、培養市民防災意識。

周鄀芃說，本次災害情境模擬地震發生，集結全校師生至避難收容處所安置收容，藉由定期防災演練，加強宣導避難疏散觀念並熟悉避難收容處所收容流程，以降低災時生命財產損失。

▲ 金山區公所防災演練，法鼓山志工安撫長者受災後心情。

▲ 金山區公所防災演練，衛生所替長者包紮傷口。