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疼痛指數破10分！鐵工爸「徒手拗斷」男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

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▲▼男嬰哭鬧，手腳竟遭生父徒手拗斷。（圖／記者莊雅婷翻攝）

▲剛滿月的男嬰因哭鬧不斷，手腳竟遭生父徒手拗斷。（圖／記者莊雅婷翻攝）

社會中心／綜合報導

苗栗一名從事鐵工的魏姓父親，不堪剛出生滿月的兒子哭鬧不斷，自2017年2月開始就毆打、拉扯、張口咬男嬰，甚至還將其4肢拗折扭斷，而魏男的陳姓妻子為了袒護丈夫，還數度辯稱「不知情」，誤導檢警偵辦；如今法官判決出爐，考量入獄後的魏男已有悔意，判處4年2月有期徒刑；而陳女則判刑4個月，緩刑2年，可易科罰金。

這起虐嬰案在2017年5月曝光；檢警調查，當時男嬰生父魏男僅21歲、生母陳女20歲，在孩子出生剛滿月時，魏男就不耐嬰孩哭鬧不斷，多次徒手扭轉其四肢洩憤，造成男嬰多處骨折；2017年5月時，魏男再次對兒子施暴，還張口緊咬男嬰左手，並用力拉扯造成撕裂傷，直到見傷口血流不止，才送往醫院救治。

院方指出，男嬰到院時已經失血過多，性命一度垂危，所幸及時救治，這才保住一命；但事後急診醫師為男嬰進行X光檢查，赫見其四肢有多處陳舊骨折、瘀青痕跡，驚覺可能遭虐，急忙通報警方，全案才因此曝光。

當時醫師心痛表示，新生兒骨頭還保有彈性，如果要造成像男嬰如此嚴重的「扭斷傷」，必須要非常大的力氣才能將骨頭拗斷，以疼痛指數0至10分來比喻的話，已經是超越10分的程度，一般大人都無法忍受，更何況是還未滿1歲的嬰孩；至於身上的傷害對男嬰後續是否有影響，還需持續追蹤復健，待其年紀漸長後再行觀察評估。

面對檢方調查，魏男與妻子都無法清楚交代孩子為什麼會受傷，甚至陳女為了袒護丈夫，還數度否認施虐，佯稱「不知情」，並虛構出一名友人「彤彤」，辯稱是「彤彤」對兒子施暴，誤導檢警偵辦，直到魏男因案入獄服刑，在監牢裡才終於悔悟，並向檢警坦承一共施暴8次。

法官審理時認為，魏男透過人力仲介擔任鐵工，收入微薄，僅靠一人工作撫育妻小，且當下犯案時年僅21歲，血氣方剛之際初為人父，考量其事後已有悔悟之意，因此依成年人故意對兒童重傷害未遂罪嫌判其4年2月有期徒刑；而陳女則是未盡保護男嬰義務，且還刻意編造謊言誤導檢警偵辦，但量其生活經濟全仰賴魏男，且最終坦承全部犯行，依過失傷害罪判其4月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

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關鍵字：男嬰,滿月,四肢,拗斷,斷折,骨折,苗栗

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