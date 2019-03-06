「沒選上里長再回家照顧重障女兒」　妻幫付千萬債還被打心寒離婚

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣竹南鎮一名人妻阿梅（化名）指控，丈夫婚後只顧著選里長，整天在外應酬、花天酒地，不管家中事務就算了，連罹患重度智能障礙的小女兒也不肯幫忙照顧，加上欠下千萬債務都是她在負擔，兩人分居十多年情況都沒有好轉，一度絕望到想帶著女兒自殺。苗栗地院法官認為里長伯比起維繫婚姻更想專注於公職，最後裁准兩人離婚。

▲阿梅指控丈夫不顧家，還會打她出氣。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

阿梅提到，兩人是在1981年7月4日結婚，婚後育有2女1子，其中小女兒患有重度智能障礙，多年來都是由她來照顧，丈夫完全不理也不顧家就算了，還屢屢要錢花用，無視積欠的千萬債務在外花天酒地，只要稍微不順心就打她出氣，後來又忙著選里長，「我精疲力竭，很想帶著老三去自殺。」

2018年6月到8月間阿梅為了丈夫的健保費再次吵架，「我沒有在上班卻要幫他繳健保費，問他為什麼，竟然回答是故意的。我說，既然那麼討厭我就離婚吧，他也說離就離，所以我就來法院辦理了。」

而被指控不顧家的丈夫出庭反駁，夫妻倆雖然分居十多年，但那是因為他在當里長，不能跑到隔壁里去住，這樣會被別人說閒話，「無話可說是因為她個性不好，我罵她X你娘就被趕出門，況且我當了里長之後就沒有出去喝酒。我爸爸也不同意離婚，認為這樣會傷害到小孩，我現在沒有選上就可以回家幫忙照顧女兒，之前是要為民服務沒辦法，我還是很關心這個家庭。」

▲阿梅曾絕望到想帶著重度智能障礙的小女兒輕生。

不過，兩人的長子證稱，22年前大概15歲時，媽媽就帶著他和妹妹們搬到爺爺家，剛搬出去時爸爸很少在家，從小到大的印象中，爸爸只有在有工作時才會幫忙貼補家用，沒有工作時媽媽就會比較辛苦，會到處去借錢、標會，「我畢業到現在幫家裡陸續償還400到500萬元的債務，大妹也會幫忙，最近才把欠債都還完。我覺得離婚對媽媽比較好，爸爸選上里長就一直在外面熱心助人，小時候一直不理解掌管柴米油鹽的壓力有多大，長大之後才體會到其中的辛苦，我和妹妹都有未來絕對不要這樣的家庭的看法。」

苗栗地院法官認為，阿梅的丈夫雖然口口聲聲說自己關心家庭，卻又稱「沒選上就可以回家照顧女兒」，可見在他心裡公職遠比家人還要重要，多年來也無意修復這段婚姻，因此裁准兩人離婚。

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