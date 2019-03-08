摩鐵內三度拉K！女「痙攣狂顫」像中邪　暴斃前淚喊：要撐不住了

▲王女三度向藥頭購買K他命，吸食後突然像是「中邪般」痙攣暴斃。（示意圖／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

桃園市一名王姓女子104年度因心情不佳，在好友的陪伴下前往摩鐵談心，期間還三度拿起電話Call藥頭詹男購買K他命，豈料王女在服用毒品後，竟像中邪般開始全身抽搐、蜷縮，還不住爆淚尖叫求救「我快撐不住了！」旋即暴斃慘死。法院審理後認為，詹男販賣三級毒品罪證明確，依法重判其有期徒刑12年1月。

檢方調查，當天王女因故情緒低落，便約女性好友到摩鐵談心、紓壓，期間還三度撥打電話向詹男購買K他命；王女好友證稱，詹男3次送毒到房門口，其中有一次是她開門取毒，因此對於詹男印象非常深刻。

王女好友描述，前2次王女拉完K後還沒有明顯異狀，直到第3次拉K後才短短數分鐘，王女整個人突然開始全身抽搐、顫抖，像是中邪般蜷縮成一團，雙眼眼神渙散歪斜，眼珠還不斷往上吊；隨後王女眼眶爆出淚水，發瘋般不斷尖叫，還哭喊著「我的眼前一片黑，身體好像不是自己的……，我快撐不住了！」隨後口吐白沫，當即失去意識。

好友驚覺情況不對，急忙聯繫摩鐵櫃台，並將王女送醫急救，但由於短時間內服用的K他命量遠遠超出身體負荷，王女在送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

面對指控，詹男矢口否認販毒，還謊稱自己門號早已停用，當天也未到汽車旅館「送貨」；但檢方調閱通聯記錄，發現王女暴斃前確實曾多次撥打電話給詹男，再加上王女好友也作證詹男當天確實親自送毒；另一方面，檢方還查獲詹男涉及多起販毒案，因此依法將其起訴。法官審酌後，認定詹男販售三級毒品罪證明確，重判其有期徒刑12年1月。

事實上，K他命（俗稱K仔）是一種「中樞神經抑制劑」，在醫學上多用於麻醉用途，屬於第三級毒品；如若吸食K他命，人體會出現心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張、陣攣性運動、與現實環境解離等副作用，且K他命藥效可維持1約小時，並可持續影響吸食者感知能力、協調力、判斷力長達16小時以上，服用過量會有導致死亡風險，且一但成癮後相當難戒除。