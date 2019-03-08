　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵內三度拉K！女「痙攣狂顫」像中邪　暴斃前淚喊：要撐不住了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反毒,緝毒,藥物濫用,吸毒,新興毒品,K他命,拉K,製毒,毒品原料。（圖／記者李毓康攝）

▲王女三度向藥頭購買K他命，吸食後突然像是「中邪般」痙攣暴斃。（示意圖／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

桃園市一名王姓女子104年度因心情不佳，在好友的陪伴下前往摩鐵談心，期間還三度拿起電話Call藥頭詹男購買K他命，豈料王女在服用毒品後，竟像中邪般開始全身抽搐、蜷縮，還不住爆淚尖叫求救「我快撐不住了！」旋即暴斃慘死。法院審理後認為，詹男販賣三級毒品罪證明確，依法重判其有期徒刑12年1月。

檢方調查，當天王女因故情緒低落，便約女性好友到摩鐵談心、紓壓，期間還三度撥打電話向詹男購買K他命；王女好友證稱，詹男3次送毒到房門口，其中有一次是她開門取毒，因此對於詹男印象非常深刻。

王女好友描述，前2次王女拉完K後還沒有明顯異狀，直到第3次拉K後才短短數分鐘，王女整個人突然開始全身抽搐、顫抖，像是中邪般蜷縮成一團，雙眼眼神渙散歪斜，眼珠還不斷往上吊；隨後王女眼眶爆出淚水，發瘋般不斷尖叫，還哭喊著「我的眼前一片黑，身體好像不是自己的……，我快撐不住了！」隨後口吐白沫，當即失去意識。

好友驚覺情況不對，急忙聯繫摩鐵櫃台，並將王女送醫急救，但由於短時間內服用的K他命量遠遠超出身體負荷，王女在送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

面對指控，詹男矢口否認販毒，還謊稱自己門號早已停用，當天也未到汽車旅館「送貨」；但檢方調閱通聯記錄，發現王女暴斃前確實曾多次撥打電話給詹男，再加上王女好友也作證詹男當天確實親自送毒；另一方面，檢方還查獲詹男涉及多起販毒案，因此依法將其起訴。法官審酌後，認定詹男販售三級毒品罪證明確，重判其有期徒刑12年1月。

事實上，K他命（俗稱K仔）是一種「中樞神經抑制劑」，在醫學上多用於麻醉用途，屬於第三級毒品；如若吸食K他命，人體會出現心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張、陣攣性運動、與現實環境解離等副作用，且K他命藥效可維持1約小時，並可持續影響吸食者感知能力、協調力、判斷力長達16小時以上，服用過量會有導致死亡風險，且一但成癮後相當難戒除。

ET快訊
快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了
一蘭拉麵員工爆秘辛！這7組合絕頂升天「真老饕點法」曝光
快訊／疑引火自焚！火燒三重資收場　滅火驚見焦屍蜷曲
國中妹「核彈腹痛」醫生：有顆頭　她曝交往4個月結局綠爆

關鍵字：摩鐵,吸毒,毒品,拉K,中邪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵內三度拉K！女「痙攣狂顫」像中邪　暴斃前淚喊：要撐不住了

最強豬隊友！他和女友吵架　竟讓「詐騙集團瓦解」了

萬華瓦斯外洩疏散80人…台瓦2hrs才關閥門！　議員轟：氣爆怎辦

快訊／疑似引火自焚！火燒資源回收場　消防員灌水驚見焦屍

長照病夫30年崩潰…「榔頭爆頭13下」殺尪！士林老婦依殺人罪起訴

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

碧潭水舞搶先看！30m壯觀水柱 商店街新增2處浪漫打卡點

世界第一！台灣汽車美容師傅猛　擊敗各國高手「霸氣包辦冠亞軍」

新竹爆漿車輪餅餡料塞滿滿！　隱藏口味榴槤芝士濃郁會牽絲

摩鐵內三度拉K！女「痙攣狂顫」像中邪　暴斃前淚喊：要撐不住了

最強豬隊友！他和女友吵架　竟讓「詐騙集團瓦解」了

萬華瓦斯外洩疏散80人…台瓦2hrs才關閥門！　議員轟：氣爆怎辦

快訊／疑似引火自焚！火燒資源回收場　消防員灌水驚見焦屍

長照病夫30年崩潰…「榔頭爆頭13下」殺尪！士林老婦依殺人罪起訴

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」　媽淚崩不敢說：萬一等不到…

SBL／史上首位生涯5000分球員　呂政儒最快9日達標

6歲童「爸爸手中被捲走」亡！美龍捲風災情公布　一家10口全罹難

美腿比竹竿還瘦！　劉真15度低溫穿超短褲看秀

華為控美政府入侵伺服器　環時：盼透過訴訟「贏得西方更多人心」

韓國瑜就是「中年光頭魯蛇大翻身」　吳子嘉：擁抱成那個噁心地程度

男人性愛前都在想什麼？4招手愛讓女友很享受

25歲醫界女神回台了！台大實習驚喜合照柯P　網嚇：阿伯母湯

最恐怖經驗 美眉偷看A片 竟然看到父母「啪啪啪」！

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

社會熱門新聞

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法..

長照悲歌！婦榔頭殺久病夫遭起訴

萬華瓦斯外洩　議員轟救援慢

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是..

X-CUBE突暫停營業　常客哀..

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

少校輸錢就打人　女友PO「熊貓..

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中..

他和女友吵架　竟讓詐騙集團瓦解

快訊／綠島監獄受刑人蓋棉被自縊..

快訊／火燒資源回收場　消防員灌..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

高雄驚現淫狼性侵女大生　至少1..

更多熱門

相關新聞

防黑幫滋事　北市警4天逮706人

北市警局為了維護市民居住環境安全，依據警政署通令全台加強防止聚眾鬥毆加強掃蕩，4天內查獲毒品、槍枝以及各類刑案共計706人，並積極加強查處酒店、夜店等特種營業場所加強臨檢取締。

樂團前主唱供毒害女喪命　再被控侵占原是烏龍

賣毒「順便」推銷槍　累犯踢鐵板

男騎士違規逆向　5分鐘後丟出2包完蛋了

冏！男參加3P性愛毒趴　女友關鍵電話讓他含淚穿褲

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

孕媽作胎夢　夫「下次叫我」神反轉

阿信「IG曖昧留言」太閃！蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她

和這些星座男「提分手＝有命危險」

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

周曉涵認了：現在很愛周孝安

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召喚

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面