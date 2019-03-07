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長照病夫30年崩潰…「榔頭爆頭13下」殺尪！士林老婦依殺人罪起訴

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記者莊智勝／綜合報導

台北市士林一名74歲的陳姓老婦，不堪長期照料久病的丈夫吳翁（74歲）達30餘年，於107年10月17日持榔頭朝其頭部猛砸13下爆頭，導致吳翁鮮血濺滿床鋪慘死；士林地檢署7日偵查終結，依殺人罪嫌起訴陳婦。

▲▼ 士林婦人拿鐵鎚砍死夫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲整起弒夫血案於今（7日）宣告偵結，陳婦遭依殺人罪嫌起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方調查，吳翁與陳姓妻子一同住在士林區基河路住處，由於吳翁患有心臟病、高血壓、糖尿病等，生活無法自理，30多年來全由陳婦照料，親自帶著丈夫返回醫院就診、洗腎。107年10月17日中午，陳婦因不堪長期照護壓力，竟趁著丈夫午睡之際，手持榔頭朝其頭部猛力槌砸13下，期間吳翁因劇痛而驚醒，一度哀號反抗；但殺紅眼的陳婦仍置之不理，持續揮舞榔頭，直到吳翁斷氣動也不動、鮮血濺滿整張床舖後才終於停手。

▲▼老翁遭榔頭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲救護人員趕抵時，吳翁的頭部已遭榔頭打到變形，早已沒有生命徵象。（圖／記者黃彥傑攝）

案發後陳婦自行撥打電話向住處保全稱「我殺了我丈夫」，並委請保全報警；當救護人員趕抵現場時，吳翁已經沒有生命跡象，經送醫搶救後仍因頭部多處鈍器重傷，宣告不治身亡。

陳婦供稱，自己獨力照顧丈夫大半輩子，而她也已經70多歲，根本就看不到未來，不知道這樣的日子何時方了；案發當天，原本要料理午餐的陳婦心念及此，再也無心煮飯，而是萌生了「送老伴上路」的念頭，因此才會選擇持榔頭弒夫。

檢方表示，陳婦在案發後被逮時面無表情，還不停喃喃自語「我無法再照顧他了！」看得出長期累積的壓力相當大；全案經深入偵辦後，士檢於7日偵結，並依殺人罪嫌提起公訴，但由於陳婦在犯行曝光前請保全報警，並向趕抵的員警自首殺人，因此將會建請法院審酌減輕其刑。

▲▼老翁遭榔頭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳婦照料丈夫30多年，被長照壓力壓垮、看不見未來，才會動念殺夫。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：榔頭,士林,長照,久病,殺人

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