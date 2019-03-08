北投富商綁票靠他一句話釋放！傳奇天道盟主「瘋濟公」走了　蘆洲設大靈堂

生活中心／新北報導

新北市蘆洲捷運站對面空地，近日擺置蕭澤宏的大型靈堂，百坪建設吸引不少路人注目，原來他是天道盟第三任盟主、也是天道盟創始發起人之一，綽號「瘋濟公」，上個月因肺腺癌病逝，病危時還介入調停北投富商綁架案，一句話擔保，就讓富商獲釋，江湖輩分非常高，如今逝去，警方擔心將引爆黑幫爭奪戰。

蘆洲捷運站、蘆洲路旁原本的空地最近突然出現一個大靈堂，占地廣闊，氣勢強大，外圍停放多輛百萬豪車，還有各分會送來的罐頭塔，全是為了天道盟盟主蕭澤宏，可見他在幫派裡的地位之高。警方估計出殯當天將有全國黑道大哥、小弟到場致意，將加強情蒐監控壓制。

▲傳奇天道盟主「瘋濟公」走了，蘆洲設大靈堂。（圖／東森新聞，下同）



蕭澤宏2月7日因肺腺癌病逝，享壽69歲，因名字台語諧音，被稱作「瘋濟公」，為創盟元老之一，當年因一清專案被掃入獄，出獄後活耀於大台北地區，在大安區成立濟公會，並於三重開設賭場，維持收入來源，1996年曾在萬華角頭經營的「紅花閣」餐廳和華山幫老大「神經明」衝突，當街爆發槍戰，擊傷對方2名手上波及2名無辜路人，震驚社會，被列為治平對象。

2005年濟公會堪稱三重一帶勢力最大的幫派，2008年蕭澤宏從「圓仔花」鄭仁治手中接下第三任盟主地位。《東森新聞》報導，雖然2011年他交棒給庫洛施萬浤，外界仍認為實際擁有實力的仲裁者是濟公，因此1月初北投富商綁架案，也傳出他周旋其中。

據悉，當時北投富商被押往淡水新市鎮，被逼簽上億元本票，知情人士指出，因本票需要人擔保，就找上濟公，「濟公一口答應擔保以後，對方就立刻放人啊！」綁匪問富商要找誰幫忙處理？富商回「讓我打給濟公」，雙方因此通上電話，隨即就釋放人質。

不只如此，另一起毒品擄人案，也是靠濟公居中調停。知情人士指出，受害人是台北市很有名氣的老大，被桃園的人擄走，也是濟公出面擺平，「聽說是10來億元的毒品案件。」當時調查局查獲市值24億元的走私海洛因，黃姓角頭被懷疑通風報信遭擄，蕭澤宏從中協調才脫身。