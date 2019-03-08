6日才幫他慶生！姊返飯店驚見「弟流血涎暴斃」　淚訴：他說他都睡很久

▲因弟弟與父親相處不睦，因此吳女才帶著他外出，姊弟倆長期住在火車站附近的飯店中。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市8日下午發生一起離奇死亡案件，一對吳姓姊弟長期包租住飯店，不料16時30分姊姊返回房間後，赫然發現弟弟嘴角滲出血水，早已暴斃身亡。吳姊向警方供稱，弟弟因與父親相處不睦，還曾跳樓意圖尋短摔斷腿，因此她才會陪著弟弟暫住在飯店中；6日（周三）當天姊弟倆還一同外出慶生，怎料8日弟弟竟會無預警暴斃。

吳女表示，姊弟倆是單親家庭，由父親撫養長大，但她外出工作後，家裡就剩31歲的弟弟與父親同住，但父子倆長期相處不睦，且弟弟又有情緒不穩、害怕人群等狀況；日前父子倆又爆發激烈爭吵，弟弟一時想不開竟自住家2樓跳下輕生，雖然並無生命危險，但卻因此摔斷腿，導致無法工作，因此在農曆年節後，弟弟便隨著她離家，並在火車站周遭飯店以包月方式租住，同時尋找新的租屋處。

吳女說，弟弟因為腳傷的關係鮮少外出，近日來的生活都是由她照料，弟弟雖無特殊疾病病史，平時也未服用藥物，但近來卻因情緒低落而出現厭食、自閉等負面傾向，而做為姊姊的她，仍是悉心照料弟弟，6日當天還曾帶弟弟外出替他慶祝31歲生日，怎料他7日晚間一入睡後，就再也沒醒來。

▲吳女說，雖然弟弟情緒低落，但6日時她還曾帶著弟弟外出，替他慶祝31歲生日。（圖／地方中心翻攝）

「弟弟之前曾告訴我，他睡覺都會睡得很沉、很久……！」吳女供稱，7日晚間姊弟倆正常入睡，8日她一早醒來見弟弟仍在酣睡，便未吵醒他，直到下午16時30分返回飯店時，驚見弟弟仍躺在床上，嘴角還流出血涎，嚇得急忙上前將他搖醒，但弟弟卻全沒知覺，早已沒有生命徵象、暴斃多時。

警方表示，經鑑識人員採證，現場並未發現打鬥痕跡，死者吳男身上也無明顯外傷，初步排除他殺、自殺可能，後續將調閱飯店監視器畫面，並相驗遺體釐清吳男確切死因。

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▲警方初步排除他殺、自殺可能，後續將相驗遺體釐清死因。（圖／地方中心翻攝）