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影／苑裡老街「300萬新路」疑遭外籍移工毀了　廠商慘賠30萬

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▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲日前房裡老街路面剛鋪好待乾，便遭人闖入毀了全新路面。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地方中心／苗栗報導

以順天宮、蔡家古厝等特色古蹟聞名的苗栗縣苑裡鎮房裡老街，因路面地磚毀損不平整，時常發生摔車意外，因此，苑裡鎮公所特地向縣政府爭取300萬經費重鋪路面，不料，承包商1月中旬甫鋪好路面，尚未完工，便被民眾騎車強行闖入，留下數條深深的輪胎痕。調閱監視器後發現，對象疑似是外籍勞工，身分不明，且工程尚未驗收，承包商只好自認倒楣，重新鋪路，路面已於2週前鋪設完畢。

▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲路面重新鋪設前凹凸不平，常導致民眾摔倒。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

苗栗縣苑裡鎮鎮長劉秋東2018年擔任縣議員時，接獲民眾陳情，房裡老街路面不平，地磚毀損凸起的部分常導致老老少少騎車摔倒，甚至還有居民向他抱怨，騎在這條路上「載雞蛋都會破掉」，於是他極力爭取300萬元的經費，由縣政府水利城鄉處發包。

▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲劉秋東向政府爭取經費重新鋪路。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

承包廠商1月17日剛鋪好路面，利用晚間時間等待水泥完全乾透，不料，深夜12點多便遭2名騎乘電動機車的外籍勞工闖入，在地面上留下了數條深深的輪胎痕跡，有的更長達40公尺長。隔日便有網友在臉書社團《苑裡串起來》PO出數張照片，感嘆「房裡老街地面鋪設工程尚未完工，就被輾成這樣了」，引來不少當地居民留言。

▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩名外籍勞工闖入，在路面留下多條痕跡。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼房裡老街,苑裡,路面,300萬 。（圖／翻攝自Facebook／苑裡串起來）

▲網友在臉書社團中上傳數張路面遭毀的照片。（圖／翻攝自Facebook／苑裡串起來）

但由於對象身分不明，難以追究，且工程尚未驗收，廠商只好認賠30多萬元。時隔約一個月的2月15日，劉秋東也在同社團中發文表示，廠商願意重新舖設紅磚路，並呼籲鄉親們千萬別再強行通過，務必繞道而行。2週前路面也已重新鋪設完畢，與先前的地面相較起來平整許多。

▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼2週前路面已鋪設完畢。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼房裡老街,電動機車,新路,300萬。（圖／苑裡鎮長劉秋東粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：房裡老街,苗栗,鋪路

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