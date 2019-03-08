我屏東我驕傲！潘孟安9日赴彰化　分享台灣燈會經驗

▲潘孟安將到彰化縣分享台灣燈會成功經驗。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

前彰化縣長魏明谷在任內爭取到明年台灣燈會主辦權，被接任的縣長王惠美以「經費不夠，時間不夠」推掉，引發縣民及網友的強烈不滿，創造2018台灣燈會史上最成功「我屏東我驕傲」光榮感的屏東縣長潘孟安，則將在9日上午到彰化分享燈會經驗。

▲潘孟安將到彰化縣分享台灣燈會成功經驗。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

魏明谷8日就在臉書分享潘孟安要來彰化的好消息，從和美土地公廟，再到線西，邀請鄉親一起來聆聽，潘孟安如何創造史上最美的燈會，希望屏東能，彰化也能。

彰化縣政府城市暨觀光發展處指出，屏東縣潘孟安縣長將來彰化分享舉辦燈會的相關經驗，縣府亦十分樂意與屏東縣政府進行經驗交流。縣府因財政困窘，不得不忍痛放棄爭取「2020 台灣燈會」主辦權，非常感謝彰化同鄉會蔡天啟總會長公開表示願意幫忙募款，也感謝那麼多彰化縣民對彰化舉辦燈會的期盼，縣府將安排時間拜會蔡總會長，相信在蔡總會長的全力支持下，縣府絕對可以舉辦充滿創意、亮點的燈會活動。

彰化縣於2012年於鹿港舉辦「2012台灣燈會」，王惠美時任鹿港鎮長，創造台灣燈會的典範，為吸引更多遊客來到彰化觀光，縣府現正規劃能彰顯彰化主體性，與彰化在地文化產業結合的觀光活動，希望透過深度旅遊，展現彰化在地的人文與地景風貌，讓民眾真正認識且體驗彰化之美。

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