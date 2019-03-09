影／選前黃金周到彰化輔選立委　卓榮泰：民進黨剩這一口氣了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委第一選區補選即將在16日登場，選前黃金周，9日上午民進黨主席卓榮泰到鹿港龍山寺時說，「民進黨剩這一口氣，所以我們都卯足全勁，其實2020也只是壯大台灣的過程，跟今天面臨的輔選是相同的，一步一步在完成守護台灣壯大台灣的想法，2020並不是最終的想法」。

▲▼彰化縣立委補選選前黃金周，民進黨主席與屏東縣長潘孟安到彰化輔選。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

選前黃金周，藍綠天王輔選大咖齊聚彰化，就是要搶下立委這一席。雖然下著大雨，但仍澆不熄選戰熱情，9日民進黨由屏東縣長潘孟安分享台灣燈會經驗，10日由陳菊、賴清德、蘇貞昌、林佳龍接棒為候選人黃振彥輔選；國民黨10日出動前新北市長朱立倫來幫候選人柯呈枋助陣，熱鬧滾滾。

▲國民黨籍候選人柯呈枋在福興鄉黨部前高呼挺柯口號。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

9日上午民進黨主席卓榮泰與屏東縣長潘孟安等人到鹿港龍山寺參拜，親自向選民拜託，他說，不由得要請問百萬彰化的縣民們，當我們失去了一次把彰化能見度光榮度驕傲感能提升的機會，大家是否很惋惜？要請問王縣長給妳4年的時間夠不夠，可不可以爭取到燈會，讓彰化鄉親也有光榮感驕傲感？更要請問柯呈枋先生，身為公務員，你應該留在彰化，為何跑到台中去？到台中去對彰化有任何進步？

而柯承枋則不畏綠營巨頭壓陣，依循既有的步調，上午穿著雨衣站上戰車，走訪6鄉鎮，高呼挺柯口號後，從福興鄉黨部集合出發，沿路拜票，希望能爭取選民認同。

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