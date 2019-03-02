被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

社會中心／綜合報導

南投市2月28日晚間發生凶殺案，打零工維生的侯男（30歲）當晚與同事張男（64歲）飲酒談天，席間張男出於善意規勸侯「母湯再好吃懶做」，侯為此被激怒，竟憤而持馬克杯重擊張男頭部、再以皮帶勒頸後逃逸，導致張男傷重慘死在浴缸中；檢方經複訊後，認為侯男所涉殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，2日向南投地院聲請羈押獲准。

▲張男只因規勸同事「別再好吃懶做」，竟慘遭勒斃，陳屍住家浴缸。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，上月28日晚間7時許獲報，64歲的張男倒臥在住處浴缸中，明顯已經氣絕身亡，經解剖相驗後，確認張男頭部曾遭異物重擊，且咽喉還有2處瘀傷，研判應是外力造成；經警方連日追查下，才發現張男事發前曾與同事侯嫌喝酒，街坊鄰居也作證，28日晚間確實目睹侯嫌自張男住處離開。

警方確認線索後，調閱監視器多方探詢，於1日凌晨1時許於南投市成功二路夜市將侯嫌逮回。起初侯嫌還不認罪，僅表示與死者張男為同事關係，先前曾多次一起喝酒，也曾起過口角，但並無殺人動機；侯嫌辯稱，27日晚間確實有到張男住處過夜，但28日當天發現張男自己酒醉跌倒流血，他因害怕才會離開，不知他竟會因此喪命。

如此粗糙的謊言當然難以取信於警方，在經員警出示死者傷勢照片突破心防後，侯嫌才終於坦承殺人。侯嫌供稱，當天酒後因張男規勸他「母湯好吃懶做」，他不滿遭到數落才會與張爆發口角，隨後以馬克杯重敲張男頭部，並以皮帶死死勒住其頸部，直到見他一動也不動後才嚇得離開現場。

在侯嫌認罪後，警方依殺人罪嫌將其移送往南投地檢署複訊，檢方認為其所涉之殺人罪嫌疑、情節重大，且有逃亡可能，依法向南投地院聲請羈押獲准。



▼侯嫌因涉嫌重大，2日遭檢方聲押獲准。（圖／記者李忠憲翻攝）