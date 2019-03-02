　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

南投市2月28日晚間發生凶殺案，打零工維生的侯男（30歲）當晚與同事張男（64歲）飲酒談天，席間張男出於善意規勸侯「母湯再好吃懶做」，侯為此被激怒，竟憤而持馬克杯重擊張男頭部、再以皮帶勒頸後逃逸，導致張男傷重慘死在浴缸中；檢方經複訊後，認為侯男所涉殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，2日向南投地院聲請羈押獲准。

▲▼南投發生命案，男子與酒友口角就打死人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲張男只因規勸同事「別再好吃懶做」，竟慘遭勒斃，陳屍住家浴缸。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，上月28日晚間7時許獲報，64歲的張男倒臥在住處浴缸中，明顯已經氣絕身亡，經解剖相驗後，確認張男頭部曾遭異物重擊，且咽喉還有2處瘀傷，研判應是外力造成；經警方連日追查下，才發現張男事發前曾與同事侯嫌喝酒，街坊鄰居也作證，28日晚間確實目睹侯嫌自張男住處離開。

警方確認線索後，調閱監視器多方探詢，於1日凌晨1時許於南投市成功二路夜市將侯嫌逮回。起初侯嫌還不認罪，僅表示與死者張男為同事關係，先前曾多次一起喝酒，也曾起過口角，但並無殺人動機；侯嫌辯稱，27日晚間確實有到張男住處過夜，但28日當天發現張男自己酒醉跌倒流血，他因害怕才會離開，不知他竟會因此喪命。

如此粗糙的謊言當然難以取信於警方，在經員警出示死者傷勢照片突破心防後，侯嫌才終於坦承殺人。侯嫌供稱，當天酒後因張男規勸他「母湯好吃懶做」，他不滿遭到數落才會與張爆發口角，隨後以馬克杯重敲張男頭部，並以皮帶死死勒住其頸部，直到見他一動也不動後才嚇得離開現場。

在侯嫌認罪後，警方依殺人罪嫌將其移送往南投地檢署複訊，檢方認為其所涉之殺人罪嫌疑、情節重大，且有逃亡可能，依法向南投地院聲請羈押獲准。

▼侯嫌因涉嫌重大，2日遭檢方聲押獲准。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼南投發生命案，男子與酒友口角就打死人。（圖／記者李忠憲翻攝）

ET快訊
23歲女器官離奇消失！褲一脫...下面炸出「帶血紅蘋果」醫嚇
合體館長直播！孫安佐還原美國事件「被衝康」：我跟他那麼熟
誆房內有吊死鬼！神棍「裸背上畫符咒」起邪念...準新娘夾腿保

關鍵字：南投,皮帶,馬克杯,好吃懶做,收押,殺人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局：將用空氣槍撲殺

快訊／載妻母返家「高速自撞」！土庫男一家三口重傷　送醫搶救中

「魔神仔？」阿伯騎山路鬼打牆　居民：難怪昨晚「吹狗螺」

新加坡情侶堅不認懷孕棄女嬰　警：在房間採到大量血跡反應

影／比特犬狠咬半小時不鬆口！小黑狗慘死街頭...目擊員工心碎：第3次了

猴硐貓村輾死「花花」肚破腸流　冷血觀光客「頭也不回」落跑

開前妻的車…在北宜公路燒起來！他停靠路邊看著大火哭個不停

影／開車衝上3公尺邊坡　民眾驚呼：開雲霄飛車嗎？

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

妻胃口不好...半仙：被蛇精附體　迷信丈夫皮鞭「幫驅魔」抽打致死

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

網連署博愛座「正義魔人條款」　眼神到肢體都要罰！最重處20萬

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

被勸母湯好吃懶作！零工男暴起「皮帶勒頸」絞殺友　檢2日收押

埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局：將用空氣槍撲殺

快訊／載妻母返家「高速自撞」！土庫男一家三口重傷　送醫搶救中

「魔神仔？」阿伯騎山路鬼打牆　居民：難怪昨晚「吹狗螺」

新加坡情侶堅不認懷孕棄女嬰　警：在房間採到大量血跡反應

影／比特犬狠咬半小時不鬆口！小黑狗慘死街頭...目擊員工心碎：第3次了

猴硐貓村輾死「花花」肚破腸流　冷血觀光客「頭也不回」落跑

開前妻的車…在北宜公路燒起來！他停靠路邊看著大火哭個不停

影／開車衝上3公尺邊坡　民眾驚呼：開雲霄飛車嗎？

趁連假串連！反同婚鎖定29立委曝光　學政院改推「公投施行法」還要修法

SBL／又被簡浩射爆　許晉哲：好希望他在我隊上

UBA／「機會是給勇敢出手的人」　白曜誠無畏撲防絕殺高師大

孫生忍了一天坦言「很受傷」：我好像笨蛋，氣到有春

孫安佐首揭「認罪原因」！　曝聯邦監獄真實生活…戀童癖最慘

一生中必買的5款Converse　GD最愛的這雙竟是籃球鞋

台南5歲童「自殺式暴衝」馬路！女騎士慘摔「大人零歉意」…家屬回應了

廚餘棄嬰案／爸驚爆「女兒曾墮胎」！強調返國0異狀：她還帶紫芋糕

小熊維尼粉必去！首爾限定快閃主題店像走進一本故事書裡

慧眼看天下／解除制裁談不攏　川金二會破局

社會熱門新聞

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩..

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.7..

台灣燈會破1000萬人次　團隊..

先離婚再娶妳！男師拐高職妹上床

陳詩欣牽手戰友上摩鐵　外遇代價..

星國小情侶遊台8天　產女加棄屍..

轟一聲炸醒高雄　網驚：屏東都聽..

顏清標不能站　媽祖「令符一貼」..

打臉！星國情侶否認生女棄屍　挺..

永和大廈至少奪4命　住戶爆：每..

比特犬狠咬半小時不鬆口　小黑狗..

駕駛自撞「後座窗外噴出」　頭撞..

「我去晾衣服」女兒在家看電視　..

即／夫妻上山賞花　倒車撞妻命危

更多熱門

相關新聞

和別人抱抱引吃醋　男持刀刺進女子胸口

一名陳姓女子因與友人到餐廳飲酒後，不滿看到曖昧對象陳姓男子和別的女性友人擁抱，2人吵了起來，陳男卻突然拿出折疊刀，朝陳女胸口刺去，造成陳女右側胸口穿刺傷，被送醫治療，所幸沒有大礙。陳男則被檢方依殺人未遂罪起訴。台北地方法院審理，包括陳女皆為陳男求情無殺人故意，並且撤告，裁定公訴不受理。

爸媽比較愛弟弟！22歲姐竟把人帶到森林謀殺

關浴室虐死公公　媳婦曝殺人原因

法院深夜裁准羈押　陳慶男癱坐輪椅

普台高中陳維康有望成南投縣榜首

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

婚禮前2家子突放鳥：飯店包不起

女主播直播彩券開獎　遭行刺割喉

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

正妹重機騎士讓3噸半老司機不敢超　釣出本尊

工作10年3萬年終！離職被挖角知原因哭了

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

最討厭女星TOP20！第1名是她　網：很符合

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

高嘉瑜：柯P要空姐Leave me alone

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.78自撞「車成廢鐵」

台灣燈會破1000萬人次　團隊檢討到凌晨

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

更多

最夯影音

更多

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面